Haustiere und Bewohnerin aus brennendem Haus gerettet

Freitagnachmittag, 8. Mai 2026, brach in einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in Trofaiach (Bezirk Leoben) in der Steiermark ein Brand aus. Durch die starke Rauchentwicklung wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt.

Gegen 14.35 Uhr wurde in Trofaiach Brandalarm ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte das Stiegenhaus des Mehrparteienhauses aufgrund der starken Rauchentwicklung nicht mehr betreten werden. Mehrere Bewohner befanden sich bereits im Freien. Eine 39-jährige Bewohnerin war noch in ihrer Wohnung und wurde durch Kräfte der Feuerwehr Trofaiach mit schwerem Atemschutz aus dieser gerettet.

Frau, Katzen und Hund aus Wohnungen gerettet

Die Frau wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in das LKH Leoben eingeliefert. Auch zwei Katzen und ein Hund wurden lebend aus den Wohnungen gerettet. Die Brandermittler stellten als Brandausbruchsstelle ein Kellerabteil des Mehrparteienhauses fest. Dort war aus bislang unbekannter Ursache ein originalverpacktes E-Bike in Brand geraten. Weitere Ermittlungen laufen.