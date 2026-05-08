Steirischer Gasthof vor dem Aus: „Es fällt uns nicht leicht…“

Ein beliebter Weizer Gasthof verabschiedet sich nach einer langen gemeinsamen Zeit mit seinen Gästen. Gleichzeitig wird eine neue Zukunft für den Betrieb gesucht.

Nach vielen Jahren gemeinsamer Geschichte kündigt der Gasthof „Landseele“ in Unterfladnitz (Bezirk Weiz) in der Steiermark seine Schließung an. Mit Anfang Juli endet der reguläre Betrieb. In einem Posting des Gasthofs heißt es: „Liebe Gäste und Freunde unserer Landseele, nach vielen wunderbaren gemeinsamen Jahren haben wir uns dazu entschieden, unseren Gasthof mit 05.07.2026 zu schließen.“ Die Entscheidung sei den Betreiberinnen und Betreibern alles andere als leichtgefallen. Gleichzeitig blicken sie dankbar auf eine Zeit zurück, die von Begegnungen, Gesprächen und vielen besonderen Momenten geprägt war.

Abschied mit offenem Blick in die Zukunft

Ganz loslassen will man den Betrieb jedoch nicht. Der Gasthof soll weiterleben, und zwar in neuen Händen: „Unser Gasthof ‚Landseele‘ sucht eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger mit Herz, Leidenschaft und neuen Ideen.“ Der Betrieb sei gut eingeführt, mit treuer Stammkundschaft und einer Atmosphäre, die über Jahre gewachsen ist. Wer den Schritt in die Selbstständigkeit wagen möchte, soll hier eine besondere Möglichkeit vorfinden.

Letzte Monate im gewohnten Rahmen

Bis zur Schließung bleibt der Betrieb wie gewohnt geöffnet. Alle Reservierungen und Bestellungen werden weiterhin zuverlässig betreut, wie das Team betont. Gutscheine können noch bis zum Stichtag eingelöst werden. Auch die Gästezimmer bleiben über den Gastronomiebetrieb hinaus erhalten.

Betreiber sagen Danke

Zwischen den Zeilen bleibt vor allem eines spürbar: Dankbarkeit. Das Team richtet sich zum Abschluss direkt an seine Gäste und schreibt: „Von Herzen DANKE für Eure Treue und Unterstützung.“ Mit dem Ende des Gasthofs schließt sich ein Kapitel, doch die Geschichte der „Landseele“ soll idealerweise weitergeschrieben werden.