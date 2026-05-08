Wann es am Samstag in der Steiermark gewittern soll

Sonne am Vormittag, Gewitter am Nachmittag: Das Wetter in der Steiermark zeigt sich am Samstag von seiner wechselhaften Seite. Vor allem in den Bergen steigt die Schauergefahr deutlich.

„Am Samstagvormittag ist es anfangs bei aufgelockerter Bewölkung zeitweise sonnig, im Südosten überwiegt noch der Sonnenschein. Über den Bergen bilden sich nach und nach Quellwolken, die ab Mittag erste lokale Schauer und Gewitter bringen können“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Weiteres heißt es: „Im Lauf des Nachmittages werden Schauer und Gewitter im gesamten Bergland häufiger und diese ziehen später stellenweise auch über das Flach- und Hügelland. Trocken bleiben könnte es in der Weststeiermark.“ Es werden Höchsttemperaturen zwischen 20 und 25 Grad erwartet.