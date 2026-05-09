Mit 200 km/h gestoppt: Über 1.000 Raser bei Steirer-Schwerpunkt erwischt

Von Freitag auf Samstag nahm die Polizei die steirischen Straßen genau unter die Lupe. Das Ergebnis: 1.800 Alko-Tests, zahlreiche Anzeigen wegen Suchtgift und Dutzende abgenommene Führerscheine.

Unter Leitung der Landesverkehrsabteilung führte die steirische Polizei am 8. Mai 2026 bis in die Morgenstunden des 9. Mai 2026 wieder eine Verkehrsschwerpunktaktion durch. „Das Ergebnis zeigt deutlich, dass derartige Aktionen absolut notwendig sind“, heißt es von der steirischen Polizei.

1.000 Geschwindigkeitsübertretungen

„So wurden bei insgesamt rund 1.800 Alko-Testungen 21 Personen wegen übermäßigem Alkoholkonsums beim Lenken von Fahrzeugen angezeigt und deren Führerscheine abgenommen“, heißt es. Auch mussten sieben Personen wegen des Verdachts einer Suchtgiftbeeinträchtigung beim Lenken von Fahrzeugen angezeigt werden. „Über 1.000 Geschwindigkeitsübertretungen wurden geahndet, wobei die Spitzengeschwindigkeit auf der Autobahn mit 200 km/h gemessen wurde“, berichtet die Polizei Steiermark. „40-mal mussten Personen wegen der Nichtverwendung des Sicherheitsgurtes und rund 20-mal wegen Telefonierens beim Lenken von Fahrzeugen geahndet werden“.

„Einmal mehr verstärkte Kontrollen“

Der stellvertretende Leiter der Landesverkehrsabteilung, Oberst Klaus Rexeis, dazu: „Im Rahmen einer steiermarkweiten verkehrspolizeilichen Schwerpunktaktion wurden einmal mehr verstärkte Kontrollen hinsichtlich Geschwindigkeit, Ablenkung, Rückhalteeinrichtungen und Alkohol- bzw. Drogenmissbrauch durchgeführt. Durch die erhöhte polizeiliche Präsenz sollen regelkonforme Verhaltensweisen unterstützt und regelwidriges Verhalten repressiv geahndet werden. Die Kontrollen dienten gleichermaßen der Bewusstseinsbildung als auch der konsequenten Durchsetzung der verkehrsrechtlichen Bestimmungen.“