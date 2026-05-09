Feuerwehr rückte zu Waldbrand aus – doch es brannte nicht

Sirenenalarm in Kapellen: Am Freitagvormittag rückten mehrere Feuerwehren wegen eines vermuteten Waldbrandes in den Koglergraben aus. Aufgrund der aktuellen Waldbrandgefahr wurde rasch Verstärkung alarmiert.

Am Freitag, dem 8. Mai 2026, wurde die Freiwillige Feuerwehr Kapellen um 11.20 Uhr mittels Sirenenalarm zu einem vermuteten Waldbrand in den Koglergraben (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) gerufen. Weil die Waldbrandgefahr derzeit besonders hoch ist, reagierten die Einsatzkräfte sofort und forderten weitere Unterstützung an. Innerhalb kurzer Zeit machten sich mehrere Feuerwehren und Einsatzkräfte auf den Weg zum Einsatzort. Auch die Polizei wurde in den Einsatz eingebunden. Die Lage wurde vor Ort umgehend erkundet.

Drohne kontrollierte das Gebiet

Um sicherzugehen, dass sich tatsächlich kein Brand entwickelt hatte, wurde das betroffene Gebiet zusätzlich mit einer Drohne der Polizei überflogen. Dabei konnten glücklicherweise keine Rauchentwicklung und kein Feuer entdeckt werden. Der vermutete Waldbrand stellte sich somit als Täuschungsalarm heraus.

©BFVMZ Mehrere Feuerwehren und die Polizei standen nach einer Waldbrandmeldung im Koglergraben im Einsatz. ©BFVMZ Ein Überflug mit der Polizeidrohne brachte schließlich Entwarnung – ein Brand konnte nicht festgestellt werden.

Zahlreiche Kräfte standen bereit

Insgesamt standen zehn Fahrzeuge mit 45 Einsatzkräften im Einsatz. Unterstützt wurden sie von der Polizei sowie zwei Wassertransportfahrzeugen. Zusätzlich rückte das HLF Prein an der Rax mit sechs Einsatzkräften aus. Auch das HLF Edlach war mit zwei Einsatzkräften vor Ort. Nach Abschluss der Kontrollen konnten alle Kräfte wieder einrücken.