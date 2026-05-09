Wagen prallt auf S6 gegen Betonleitwand – Lenker verletzt

Auf der S6 bei Langenwang kam ein Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Betonleitwand. Der Lenker wurde verletzt ins LKH gebracht.

Am Freitagabend, dem 8. Mai, musste die Freiwillige Feuerwehr Krieglach zu einem Verkehrsunfall auf die S6 Semmering Schnellstraße ausrücken. Kurz vor der Abfahrt Langenwang kam ein Wagen ins Schleudern und prallte gegen die Mittelbetonleitwand. Eine Person wurde verletzt.

Fahrzeug kam ins Schleudern

Aus bisher ungeklärter Ursache verlor ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern, touchierte die Mittelbetonleitwand und kam schließlich auf der Überholspur zum Stillstand. Andere Fahrzeuge waren laut den bisherigen Informationen nicht in den Unfall verwickelt. Die verunfallte Person erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz wurde sie in das LKH gebracht.

©Freiwillige Feuerwehr Krieglach | Die Feuerwehr Krieglach sicherte nach dem Unfall auf der S6 die Unfallstelle und barg den beschädigten Wagen.

Feuerwehr sicherte Unfallstelle ab

Die Feuerwehr Krieglach übernahm nach dem Eintreffen die Absicherung der Unfallstelle. Zusätzlich reinigten die Einsatzkräfte die Fahrbahn und kümmerten sich um die Bergung des beschädigten Fahrzeugs. Der Wagen wurde anschließend aus dem Gefahrenbereich abtransportiert. Neben der Feuerwehr standen auch die API Bruck an der Mur, das Rote Kreuz sowie die ASFINAG im Einsatz.