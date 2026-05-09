Nach Amtsantritt: Georgiens Botschafter besuchte die Steiermark

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) empfing am Montag, dem 4. Mai, den georgischen Botschafter Alexander Maisuradze in der Grazer Burg. Beim Antrittsbesuch ging es vor allem um die langjährige Zusammenarbeit zwischen der Steiermark und Georgien sowie um neue Möglichkeiten für gemeinsame Projekte. Besonders die Verbindung zur Region Kachetien spielt dabei seit Jahren eine zentrale Rolle. Die Partnerschaft besteht mittlerweile seit 25 Jahren. Seit 2019 regelt ein „Memorandum of Cooperation“ die Zusammenarbeit in mehreren Bereichen. Dazu zählen Bildung, duale Ausbildung und kultureller Austausch. Konkret gibt es Kooperationen im Musik-, Tanz- und Theaterbereich sowie gemeinsame Sommerschulen zum Spracherwerb.

Gemeinsame Projekte im Weinbau

Ein wichtiger Schwerpunkt ist auch der Weinbau. Die georgische Region Kachetien gilt als eine der ältesten Weinregionen der Welt und weist laut Land Steiermark viele Parallelen zur Steiermark auf. Bereits 2020 wurde dazu ein Erasmus-Projekt mit Beteiligung der Fachschule Silberberg gestartet. Ziel ist ein intensiver fachlicher Austausch. Auch im Bildungsbereich gibt es seit Jahren gemeinsame Initiativen. Als Beispiel wurde die Zusammenarbeit mit der „Deutschen Schule Nr. 9“ in Telavi genannt. Die Schule wurde im Rahmen eines Projekts mit Beteiligung der HTBLVA Ortwein saniert.

©Land Steiermark/Binder

Potenzial in Wirtschaft und Energie

Neben Kultur und Bildung wurden auch wirtschaftliche Themen angesprochen. Georgien gilt als wachsender und makroökonomisch stabiler Markt. Chancen für eine stärkere Zusammenarbeit sieht man vor allem in den Bereichen Infrastruktur, Logistik und erneuerbare Energien. Besonders die Wasserkraft wurde dabei hervorgehoben. „Die Steiermark und Georgien verbindet eine gewachsene und vielfältige Partnerschaft, die auf gegenseitigem Vertrauen und einem intensiven Austausch basiert. Gerade in den Bereichen Bildung, Kultur und Wirtschaft sehen wir großes Potenzial, diese Zusammenarbeit weiter zu vertiefen. Unser Ziel ist es, den Dialog auch in Zukunft aktiv zu gestalten und neue Impulse zu setzen“, betonte Kunasek.

„Freundschaftlich verbunden“

Zum Abschluss des Treffens bedankte sich Kunasek beim Botschafter für dessen Besuch. Gleichzeitig unterstrich er die Bedeutung des fortlaufenden Austauschs zwischen der Steiermark und Georgien. „Die Steiermark steht Georgien seit vielen Jahren freundschaftlich verbunden gegenüber. Auch in herausfordernden Zeiten ist es uns ein Anliegen, den Austausch aufrechtzuerhalten und gemeinsam an einer positiven Weiterentwicklung unserer Beziehungen zu arbeiten“, so Kunasek abschließend.