15-jährige Steirerin sucht Lebensretter – Feuerwehr hilft

Eine 15-Jährige aus der Steiermark braucht dringend eine Stammzellspende. Die Freiwillige Feuerwehr Langegg bei Graz organisiert deshalb am 29. Mai eine Typisierungsaktion - ein Wangenabstrich könnte Leben retten.

Mit einem Wangenabstrich Hoffnung schenken: Die FF Langegg bei Graz organisiert eine Typisierungsaktion für eine 15-jährige Steirerin.

Mit einem Wangenabstrich Hoffnung schenken: Die FF Langegg bei Graz organisiert eine Typisierungsaktion für eine 15-jährige Steirerin.

Die Hoffnung liegt auf vielen freiwilligen Helfern: Am Freitag, dem 29. Mai 2026, organisiert die Freiwillige Feuerwehr Langegg bei Graz gemeinsam mit der Leukämiehilfe Österreich „Geben für Leben“ eine Typisierungsaktion. Hintergrund ist das Schicksal einer 15-Jährigen aus der Steiermark, die dringend eine passende Stammzellspende benötigt.

„Rette auch DU ein Leben!“

Unter dem Motto „Rette auch DU ein Leben!“ werden gesunde Menschen zwischen 16 und 45 Jahren dazu aufgerufen, sich typisieren zu lassen. Dafür braucht es nur einen kurzen Wangenabstrich. Genau dieser kleine Schritt könnte für die Jugendliche zur lebensrettenden Chance werden. Die Aktion findet von 16 bis 19 Uhr bei der Freiwilligen Feuerwehr Langegg bei Graz in Obergoggitsch 2a in Nestelbach statt. In dem Aufruf heißt es: „Dein Wangenabstrich kann LEBEN retten.“ Genau darum geht es an diesem Nachmittag.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 10:40 Uhr aktualisiert