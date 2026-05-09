„Schwefelregen“ über der Steiermark: Das steckt dahinter

Gelber Staub auf Autos, Balkonen und Fensterbrettern: Der sogenannte „Schwefelregen“ ist derzeit auch in der Steiermark sichtbar. Dahinter steckt eine außergewöhnlich starke Blüte von Fichte und Waldkiefer.

Der gelbliche Belag sorgt derzeit vielerorts für Gesprächsstoff. Was viele als „Schwefelregen“ bezeichnen, ist laut Pollenwarndienst eine besonders starke Blüte von Fichten und Waldkiefern. Vor allem in der Steiermark ist der Blütenstaub aktuell deutlich sichtbar. „Also der Schwefelregen wird verursacht von einer extrem starken Blüte der Fichte und der Waldkiefer. Also beide Pflanzen machen das alle paar Jahre, seit einigen Jahren in immer kürzeren Zeitabständen“, erklärt Helmut Zwander vom Pollenwarndienst gegenüber 5 Minuten. Dass der Staub heuer so massiv auffällt, zeigen auch die Messwerte. „Das heißt, dass wir momentan Situationen haben, wo wirklich in einem Kubikmeter Luft – im Vergleich zum vorigen Jahr zum Beispiel – da haben wir durchschnittlich in einem Kubikmeter Luft 10 bis 15 Fichtenpollenkörner gehabt. Und heuer haben wir teilweise 7000 bis 8000.“

Warum der gelbe Staub derzeit überall auftaucht

Vor allem die Waldkiefer gibt aktuell große Mengen an Blütenstaub ab. In höheren Lagen blühen zudem weiterhin die Fichtenwälder stark. Der feine Staub verteilt sich dadurch großflächig über das Land. „Und weil der so gelblich ist, erinnert er ein bisschen an Schwefel. Deswegen wird das jetzt als Schwefelregen bezeichnet“, so Zwander. Warum diese sogenannten Mastjahre zuletzt häufiger auftreten, ist wissenschaftlich noch nicht vollständig geklärt. Als mögliche Gründe nennt der Experte Stress bei den Pflanzen oder den steigenden CO2-Gehalt in der Luft.

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Keine echte Allergie durch Fichtenpollen

Auch wenn derzeit viele Menschen gereizte Augen oder Beschwerden in Nase und Hals verspüren, stammen klassische Allergiesymptome laut Pollenwarndienst nicht von Fichte oder Waldkiefer. „Das Gute ist aber, dass der Blütenstaub der Fichte und auch der Waldkiefer keine Allergien erzeugt“, erklärt Zwander weiter. Die Beschwerden entstehen vielmehr durch die enorme Menge an Partikeln in der Luft. „Man spürt das halt natürlich im Auge, in der Nase, weil da eben so viel von diesen Partikeln landet und kleben bleibt.“ Der Pollen könne dadurch die Schleimhäute reizen, löse aber keine echte Allergie aus. Die Reizung gehe meist wieder vorbei.

Gräserpollen nehmen jetzt deutlich zu

Während Birke und Platane in der Steiermark bereits am Abblühen sind, startet jetzt die Belastung durch Gräserpollen. Laut aktueller Prognose steigt die Belastung in den kommenden Tagen auf mittlere bis höhere Werte an. Besonders rund um Wiesen ist die Pollenkonzentration bereits deutlich spürbar. „Wir stehen jetzt am Beginn der Gräserpollenfreisetzung. Das heißt, die Gräserpollenfreisetzungsphase fängt jetzt gerade ziemlich massiv an“, sagt Zwander. Zusätzlich blühen derzeit auch Ampfer und Wegerich. Auf vielen Feldern steht außerdem der Raps in voller Blüte, wodurch die Belastung regional weiter ansteigen kann.