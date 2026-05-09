Großeinsatz im LKH Leoben: Evakuierung unter Rauch geübt

Wenn im Krankenhaus dichter Rauch durchs Kinderhaus zieht, muss jeder Handgriff sitzen. Genau das haben Feuerwehr, Rotes Kreuz und LKH-Personal in Leoben jetzt unter realistischen Bedingungen geübt.

Dichter Rauch im zweiten Obergeschoß, bettlägerige Patienten in ihren Zimmern und Atemschutztrupps im Einsatz: Im LKH Hochsteiermark – Standort Leoben lief am Freitagnachmittag eine groß angelegte Einsatzübung ab. Ziel war es, die Zusammenarbeit zwischen Feuerwehr, Rotem Kreuz und Krankenhauspersonal unter möglichst realistischen Bedingungen zu trainieren. Um Punkt 16 Uhr löste die automatische Brandmeldeanlage Alarm aus. Simuliert wurde ein Brand mit massiver Verrauchung im zweiten Stock des Kinderhauses. Besonders herausfordernd: Mehrere Personen mussten aus verrauchten Patientenzimmern gerettet werden. Laut Übungsszenario handelte es sich dabei um bettlägerige Patientinnen und Patienten, die rasch und gleichzeitig vorsichtig evakuiert werden mussten.

Atemschutztrupps im Einsatz

Die ersten Kräfte der Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göß trafen kurz nach der Alarmierung ein. Gemeinsam mit der Betriebsfeuerwehr des LKH verschafften sie sich einen Überblick über die Lage. Dabei zeigte sich schnell, dass mehrere Räume stark verraucht waren. Unter schwerem Atemschutz rückten die ersten Trupps in das zweite Obergeschoß vor. Dort suchten sie nach eingeschlossenen Personen, die durch Übungspuppen und Statisten dargestellt wurden. Schritt für Schritt wurden die „Verletzten“ aus dem Gefahrenbereich gebracht.

Weitere Feuerwehren nachalarmiert

Wegen der Größe des Gebäudes und des aufwendigen Szenarios wurden zusätzlich die Feuerwehren Niklasdorf und Proleb alarmiert. Sie unterstützten bei der Menschenrettung sowie bei der Brandbekämpfung unter Atemschutz. Parallel dazu richtete das Rote Kreuz gemeinsam mit dem medizinischen Einsatzleiter des LKH eine Patientensammelstelle im sicheren Bereich ein. Dort wurden die geretteten Personen erstversorgt. Anschließend wurde auch ein fiktiver Weitertransport auf andere Stationen simuliert.

©Lisa Gutschelhofer/LKH Hochsteiermark | Feuerwehr, Rotes Kreuz und LKH-Personal trainierten im Rahmen der Großübung die Evakuierung bettlägeriger Patientinnen und Patienten.

Kommunikation im Ernstfall trainiert

Mit der Übung sollten vor allem die internen Abläufe bei der Evakuierung von Spezialstationen getestet werden. Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Zusammenarbeit der verschiedenen Einsatzorganisationen mit dem Krankenhauspersonal. „Solche Szenarien sind für uns essenziell, um im Ernstfall wertvolle Zeit zu sparen und die Handgriffe bei der Rettung mobilitätseingeschränkter Personen zu perfektionieren“, resümierte die gemeinsame Übungsleitung bestehend aus HBI Mario Burger, HBI Robert Gmundner und ABI Rene Bittner nach Abschluss der Maßnahmen.

50 Feuerwehrkräfte beteiligt

Gegen Abend konnte schließlich „Brand aus“ gegeben werden. Insgesamt standen elf Feuerwehrfahrzeuge und 50 Einsatzkräfte im Übungseinsatz. Vom Roten Kreuz war ein Fahrzeug mit drei Personen vor Ort: Bezirksrettungskommandant ORR Florian Bernt, Stabschef Florian Frenzl und Einsatzleiter Konstantin Fischak.