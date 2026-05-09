Kindergarten-Novelle in der Steiermark: NEOS sehen Kindeswohl gefährdet

Bis zu 27 Kinder in einer Kindergartengruppe – diese geplante Änderung sorgt in der Steiermark für heftige Kritik. Die NEOS schlagen Alarm und werfen der Landesregierung vor, beim Wohl der Kinder zu sparen. Besonders problematisch sei laut Partei, dass im schlimmsten Fall nur eine Elementarpädagogin und eine Betreuungsperson eine so große Gruppe betreuen müssten. „Bei 27 Kindern pro Gruppe stellt die Landesregierung das Wohl unserer Kinder hinten an. Kindergärten und Krippen sind die ersten Bildungseinrichtungen im Leben unserer Kinder – und genau dort braucht es die besten Rahmenbedingungen, nicht zusätzliche Belastungen“, sagt NEOS-Klubobmann Niko Swatek.

©NEOS Steiermark NEOS-Klubobmann Niko Swatek warnt vor größeren Gruppen in Kindergärten.

„Am falschen Ende gespart“

Die geplante Novelle des Kinderbildungs- und -betreuungsgesetzes gehe laut NEOS „in die völlig falsche Richtung“. Statt größere Gruppen zu ermöglichen, brauche es kleinere Gruppen, mehr qualifiziertes Personal und zusätzliche Infrastruktur. Die Partei fordert Landesrat Herrmann auf, die Sorgen von Pädagogen ernst zu nehmen. „Wer Gruppengrößen erhöht, statt bessere Rahmenbedingungen zu schaffen, spart am falschen Ende – nämlich bei unseren Kindern“, so Swatek. Auch die angespannte Personalsituation dürfe nicht zulasten von Kindern und Betreuungspersonal gelöst werden.

Sorge um Entwicklung der Kinder

Gerade in den ersten Lebensjahren würden wichtige Grundlagen für Bildung, soziale Entwicklung und Chancengerechtigkeit gelegt, betonen die NEOS. Zu große Gruppen, fehlende Zeit und überlastetes Personal könnten langfristige Folgen haben – nicht nur für die Kinder selbst, sondern auch für Familien und die Gesellschaft. „Die Landesregierung darf die Personalnot nicht auf dem Rücken der Kinder und der Elementarpädagog:innen lösen. Das ist weder verantwortungsvoll noch zukunftsorientiert“, erklärt Swatek weiter.

Forderung an Landesrat Herrmann

Zum Abschluss fordert die Partei ein Umdenken bei der geplanten Gesetzesnovelle. Für die NEOS müsse Elementarpädagogik endlich als Bildung verstanden werden. Die Novelle solle daher noch einmal überarbeitet werden, gemeinsam mit Fachkräften aus der Praxis. „Wir brauchen endlich eine Politik, die Elementarpädagogik als das behandelt, was sie ist: Bildung. Landesrat Herrmann muss diese Novelle zurück an den Start schicken und gemeinsam mit den Fachkräften bessere Rahmenbedingungen erarbeiten. Das Wohl der Kinder muss im Vordergrund stehen“, fordert Swatek abschließend.