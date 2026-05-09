Große Emotionen bei Special Olympics Tennismeisterschaften in Graz

Bei den Special Olympics Tennismeisterschaften im Tenniscenter Straßgang in Graz haben rund 40 Sportlerinnen und Sportler aus vier Bundesländern ihr Können unter Beweis gestellt. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Lebenswelten der Barmherzigen Brüder Steiermark. Gespielt wurde in mehreren Einzelbewerben sowie in Geschicklichkeitsdisziplinen auf insgesamt acht Tennisplätzen. Dabei standen nicht nur sportliche Leistungen im Vordergrund, sondern auch Fairness, gegenseitige Unterstützung und der gemeinsame Spaß am Sport.

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Besondere Motivation erhielten die Teilnehmer durch den Besuch von Special-Olympics-Botschafter und Snowboard-Vizeweltmeister Arvid Auner, der gemeinsam mit den Athletinnen und Athleten ein Warm-up absolvierte. Auch Sportdirektor Thomas Gruber war bei der Eröffnung anwesend. Im Rahmen der Siegerehrung wurden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer für ihre Leistungen ausgezeichnet. Die Veranstaltung zeigte einmal mehr, welche verbindende Kraft Sport haben kann und mit welcher Begeisterung die Athletinnen und Athleten bei den Bewerben dabei waren.