Spielberg: Tag der Einsatzorganisationen zieht tausende Besucher an

Rund 500 Einsatzkräfte aus allen Teilen der Steiermark präsentierten am Samstag (9. Mai 2026) beim Tag der Einsatzorganisationen in Spielberg (Steiermark) ihre Leistungsbereitschaft und Professionalität vor tausenden Besucherinnen und Besuchern. An der landesweit größten Veranstaltung dieser Art beteiligten sich unter anderem das Einsatzkommando Cobra und die Polizei, das Bundesheer, die Feuerwehren, Rettungsdienste und Bergrettung sowie Höhlenrettung und Hundestaffeln. Landeshauptmann Mario Kunasek und Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom statteten den Einsatzkräften einen Besuch ab und nützten die Begegnung, um sich bei den Helfern für das große Engagement im Sinne der Steirerinnen und Steirer zu bedanken. Organisatorisch waren der Zivilschutzverband Steiermark, die Stadtgemeinde Spielberg und die örtliche Freiwillige Feuerwehr federführend.

Großer Dank: „Ohne das Ehrenamt wäre das alles nicht möglich“

Landeshauptmann Mario Kunasek bedankte sich für den ehrenamtlichen Einsatz 24 Stunden und 365 Tage im Jahr: „Ohne das Ehrenamt wäre das alles nicht möglich. Was unsere steirischen Einsatzorganisationen auszeichnet, ist ihre enorme Schlagkraft, hervorragende Zusammenarbeit auf höchstem, professionellem Niveau. Der heutige Tag macht diese Stärken auch für die breite Öffentlichkeit sichtbar. Ein beeindruckendes Zeichen für Zusammenhalt, Engagement und Professionalität. Die Vorführungen machten deutlich, wie stark und perfekt abgestimmt das Sicherheitsnetz in der Steiermark funktioniert – im Alltag genauso wie im Ernstfall.“ Er habe dies gerade in den vergangenen Tagen bei der Bekämpfung diverser Waldbrände – unter anderen bei einem Ortsaugenschein in Eisbach-Rein – erleben dürfen.

©Land Steiermark/Livia Harzl Landeshauptmann Mario Kunasek, Landesrat Hannes Amesbauer und Klubobmann Marco Triller, Präsident des Zivilschutzverbandes, bedankten sich bei den Ehrenamtlichen am Tag der Einsatzorganisationen in Spielberg.

Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom unterstrich: „Der Tag der Einsatzorganisationen ist eine beeindruckende Leistungsschau der Hilfsbereitschaft und des Ehrenamts in unserem Land . Die zahlreichen Organisationen zeigen hier eindrucksvoll, was sie leisten und mit welchem Engagement sie Menschen in Not zur Seite stehen. Dieser Tag macht sichtbar, wie wichtig der Einsatz tausender haupt- und ehrenamtlicher Kräfte für unsere Gesellschaft ist. Als Politik ist es unsere Aufgabe, bestmögliche Rahmenbedingungen zu schaffen und den Einsatzorganisationen jene Unterstützung zu geben, die sie für ihre wertvolle Arbeit benötigen. Mein besonderer Dank gilt allen Steirerinnen und Steirern, die mit ihrem Einsatz täglich dazu beitragen, die Steiermark noch sicherer und lebenswerter zu machen.“

Tag der Einsatzorganisationen begeisterte tausende Besucher und Gäste

Unter den beeindruckten Gästen befanden sich auch die beiden Landesräte Hannes Amesbauer und Stefan Hermann, der Präsident des Zivilschutzverbandes, Klubobmann Marco Triller, die Abgeordneten Bruno Aschenbrenner und Franz Jantscher sowie der Bürgermeister von Spielberg, Manfred Lenger. Die Einsatzorganisationen wurden an der Spitze von Landesfeuerwehrkommandant Reinhard Leichtfried, Landespolizeidirektor Gerald Ortner und Militärkommandant Heinz Zöllner sowie dem Leiter der Rotkreuz-Bezirksstelle Knittelfeld, Christoph Berghofer, vertreten. Von Seiten der Landesverwaltung waren der Leiter der Fachabteilung Katastrophenschutz und Landesverteidigung, Harald Eitner, die Bezirkshauptfrau von Murtal, Nina Pölzl, sowie die zuständigen Referenten der Bezirkshauptmannschaft, Dietmar Kaiser (Katastrophenschutz) und Jasmin Grasser (Sicherheit), in Spielberg dabei.

©Land Steiermark/Livia Harzl ©Land Steiermark/Livia Harzl

Zwischen 10 und 17 Uhr präsentierten sich die Einsatzkräfte unter anderem mit verschiedenen Vorführungen: Nach der Eröffnung durch die Musikkapelle und kurzen Grußadressen zeigte das Einsatzkommando Cobra Süd unter Verwendung eines Polizeihuschraubers seine Leistungsbereitschaft, gefolgt von Vorführungen des Bundesheeres und der Polizeihunde. Nach der Präsentation durch die Höhlenrettung zeigten die Feuerwehren, wie man einen Fett- und einen Pkw-Brand löscht, der Feuerwehr-Flugdienst zeigte das aktuelle Vorgehen gegen Waldbrände. Ebenfalls mit Präsentationen begeisterten die Bergrettung und Alpinpolizei sowie Polizei, Rettung und Feuerwehr im Rahmen einer großen Abschlussübung die Besucherinnen und Besucher in Spielberg. Der Tag der Einsatzorganisationen 2026 war eine der größten Blaulichtveranstaltungen, organisatorisch liefen die Fäden vor Ort bei der Freiwilligen Feuerwehr in Spielberg unter dem Kommando von Gerald Stengg und Manfred Bischof zusammen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 16:39 Uhr aktualisiert