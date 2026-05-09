Ausstellung in Schloss Stainz widmet sich Kürbis, Mais & Co.

Kürbis, Käferbohne, Kartoffel, Mais und Lein: Im Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz eröffnet eine neue Ausstellung den Blick auf fünf zentrale Nutzpflanzen und ihre Geschichte.

Diana Brus, Die ORGANISATION, Ausstellungsgestaltung, Maria Zengerer, Ausstellungskuratorin, Barbara Müller, Leiterin der Museen in Schloss Stainz und Kuratorin und Josef Schrammel, kaufmännischer Direktor des Universalmuseums Joanneum, v.l. vor der künstlerischen Intervention von Anita Fuchs.

Diana Brus, Die ORGANISATION, Ausstellungsgestaltung, Maria Zengerer, Ausstellungskuratorin, Barbara Müller, Leiterin der Museen in Schloss Stainz und Kuratorin und Josef Schrammel, kaufmännischer Direktor des Universalmuseums Joanneum, v.l. vor der künstlerischen Intervention von Anita Fuchs.

Im Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz ist die neue Sonderausstellung „Blühende Felder. Eine Fahrt ins Blaue“ eröffnet worden. Sie widmet sich fünf wichtigen Nutzpflanzen – Kürbis, Käferbohne, Mais, Kartoffel und Lein – und beleuchtet deren Herkunft, weltweite Verbreitung und Bedeutung für die steirische Landwirtschaft und Küche.

© Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek, © Bildrecht Wien, 2026 | Jeder der fünf Nutzpflanzen – Kürbis, Käferbohne, Mais, Kartoffel und Lein – ist ein eigener Raum in der Ausstellung gewidmet. © Universalmuseum Joanneum/J.J. Kucek, © Bildrecht Wien, 2026 | Die zeitgenössische Intervention in der Ausstellung von Anita Fuchs verbindet die malerische Stilllebentradition des 17. Jahrhunderts mit botanischer Analyse der Gegenwart.

Die Ausstellung verbindet historische Exponate, wissenschaftliche Objekte und künstlerische Positionen und zeigt, wie eng die Geschichte dieser Pflanzen mit globalem Austausch, Kolonialismus und wirtschaftlichen Entwicklungen verknüpft ist. Gleichzeitig rückt sie aktuelle Themen wie Klimawandel, Artenvielfalt und Herausforderungen für die Landwirtschaft in den Fokus. Einzelne Ausstellungsbereiche widmen sich jeweils einer der fünf Pflanzen und zeichnen deren Weg von den Ursprüngen bis in die heutige Produktion nach. Ergänzt wird die Schau durch zahlreiche Leihgaben und Kooperationen mit wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen. Die Ausstellung ist Teil des Themenschwerpunkts „BLOOM“ des Universalmuseums Joanneum und soll Besucherinnen und Besucher sowohl informativ als auch sinnlich ansprechen.