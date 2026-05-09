Ausstellung in Schloss Stainz widmet sich Kürbis, Mais & Co.
Kürbis, Käferbohne, Kartoffel, Mais und Lein: Im Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz eröffnet eine neue Ausstellung den Blick auf fünf zentrale Nutzpflanzen und ihre Geschichte.
Im Landwirtschaftsmuseum Schloss Stainz ist die neue Sonderausstellung „Blühende Felder. Eine Fahrt ins Blaue“ eröffnet worden. Sie widmet sich fünf wichtigen Nutzpflanzen – Kürbis, Käferbohne, Mais, Kartoffel und Lein – und beleuchtet deren Herkunft, weltweite Verbreitung und Bedeutung für die steirische Landwirtschaft und Küche.
Die Ausstellung verbindet historische Exponate, wissenschaftliche Objekte und künstlerische Positionen und zeigt, wie eng die Geschichte dieser Pflanzen mit globalem Austausch, Kolonialismus und wirtschaftlichen Entwicklungen verknüpft ist. Gleichzeitig rückt sie aktuelle Themen wie Klimawandel, Artenvielfalt und Herausforderungen für die Landwirtschaft in den Fokus. Einzelne Ausstellungsbereiche widmen sich jeweils einer der fünf Pflanzen und zeichnen deren Weg von den Ursprüngen bis in die heutige Produktion nach. Ergänzt wird die Schau durch zahlreiche Leihgaben und Kooperationen mit wissenschaftlichen und kulturellen Einrichtungen. Die Ausstellung ist Teil des Themenschwerpunkts „BLOOM“ des Universalmuseums Joanneum und soll Besucherinnen und Besucher sowohl informativ als auch sinnlich ansprechen.
Übersicht
Blühende Felder. Eine Fahrt ins Blaue
Landwirtschaftsmuseum, Schloss Stainz, Schlossplatz 1, 8510 Stainz
Eröffnung: 09.05.2026, 11 Uhr, Eintritt frei
Laufzeit: 09.05.–31.10.2026, Mi–So, feiertags, 10–17 Uhr
Kuratiert von Barbara Müller und Maria Zengerer