Moped kollidiert mit Auto: Drei Verletzte

amstagnachmittag, 9. Mai 2026, kam zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Moped und einem Pkw. Drei Personen wurden verletzt, ein 16-Jähriger musste mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Gegen 12.40 Uhr war ein 16-Jähriger mit seinem Moped in Pölstal (Bezirk Murtal) auf dem sogenannten Altmannweg in Fahrtrichtung L530 unterwegs. Ein 17-jähriger Freund befand sich als Sozius auf dem Fahrzeug. Zur selben Zeit lenkte eine 23-Jährige ihren Pkw auf der L530 von St. Oswald kommend in Richtung Möderbrugg. Im Kreuzungsbereich Altmannweg/L530 beabsichtigte der 16-Jährige nach links in Richtung St. Oswald einzubiegen. Dabei dürfte er den von links kommenden Pkw übersehen haben, wodurch es in weiterer Folge zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam.

Verkehrsunfall zwischen Moped und Pkw fordert drei Verletzte

Durch den Zusammenstoß wurden die beiden Jugendlichen vom Moped geschleudert. Der 16-Jährige erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C17 in das Klinikum Klagenfurt geflogen. Der 17-Jährige sowie die 23-jährige Pkw-Lenkerin wurden leicht verletzt und vom Roten Kreuz in das LKH Murtal, Standort Judenburg, gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr St. Oswald stand mit zwei Fahrzeugen und 13 Mitgliedern im Einsatz und führte die Absicherung der Unfallstelle durch. Ein bei beiden Fahrzeuglenkern durchgeführter Alkotest verlief negativ.