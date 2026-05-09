Europa im Fokus: Gemeinden vernetzen sich in Graz

Auf Einladung von Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom trafen sich am heutigen Europatag, dem 9. Mai 2026, mehr als 50 steirische Europa-Gemeinderätinnen und Europa-Gemeinderäte im Europasaal der WKO Steiermark zum großen Netzwerktreffen. Im Mittelpunkt stand dabei neben der Vernetzung und dem gegenseitigen Austausch die Frage, wie europäische Themen noch stärker in die steirischen Gemeinden getragen werden können. Die Veranstaltung ist der Auftakt zu einer engeren Zusammenarbeit mit den Europa-Gemeinderätinnen und Gemeinderäten. Zugleich werden ihre Ideen in die neue Europastrategie des Landes Steiermark einfließen.

„Europa fängt in der Gemeinde an“

Unter dem Leitgedanken „Europa fängt in der Gemeinde an“ wurde am Europatag einmal mehr deutlich, welche zentrale Rolle Gemeinden als Verbindung zwischen Bürgerinnen und Bürgern und der Europäischen Union einnehmen. „Europa beginnt nicht in Brüssel, sondern direkt in unseren Gemeinden – dort, wo Politik für die Menschen spürbar wird. Die Europa-Gemeinderäte leisten dabei einen entscheidenden Beitrag, die europäische Idee vor Ort sichtbar und greifbar zu machen. Denn ein lebendiges Europa braucht engagierte Persönlichkeiten vor Ort, die den europäischen Gedanken mit Überzeugung vermitteln und den Dialog mit der Bevölkerung aktiv gestalten. Die heutige Veranstaltung zeigt einmal mehr, wie wichtig Vernetzung und Wissenstransfer sind, um Europa noch stärker in unseren Gemeinden zu verankern und den europäischen Gedanken mit Leben zu erfüllen“, erklärt Landeshauptmann-Stv. und Europareferentin Manuela Khom.

©Land Steiermark/Fischer; ©Land Steiermark/Fischer

Neben Informationen zu aktuellen Fortbildungsangeboten wurden auch konkrete Instrumente vorgestellt, die Gemeinden dabei unterstützen, europäische Themen aktiv vor Ort zu vermitteln – von Informationsveranstaltungen über Förderungsprogramme bis hin zu Kooperations- und Vernetzungsmöglichkeiten. Wie das erfolgreich funktionieren kann, wurde in Workshopgesprächen gemeinsam mit Expertinnen und Experten – unter anderem von der Landes- und Regionalentwicklung, Vertreterinnen und Vertreter der Regionalmanagements und LEADER Regionen Steiermark sowie Joanneum Research, erörtert. Die Steiermark ist in Österreich mit der überparteilichen Initiative der EUROPA-Gemeinderätinnen und -Gemeinderäte ein Vorreiter. Mit mehr als 300 Europa-Gemeinderätinnen und -Gemeinderäten weist die Steiermark – gemessen an der Bevölkerungszahl – die höchste Dichte bundesweit auf.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 18:38 Uhr aktualisiert