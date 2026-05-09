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Neue Feuerwehrgeräte für Stützpunktfeuerwehren.
Die Übergabe umfasste zwei Rollcontainer mit der RCLUFPumpe 6000, ausgestattet mit sieben Schläuchen der Größe F, einem Verteiler F/BBABB sowie weiterem Schanz und Kleinwerkzeug.
Mürzzuschlag
09/05/2026
Unterstützung

Übergabe am Florianitag: Neue Geräte für Stützpunktfeuerwehren

Am Florianitag wurden in der Steiermark neue Gerätschaften an Stützpunktfeuerwehren übergeben, um die Einsatzbereitschaft weiter zu stärken.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(100 Wörter)

Am Florianitag, 4. Mai, übergab der Landesfeuerwehrverband Steiermark in Anwesenheit von Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom, sowie Landesfeuerwehrkommandant LBD Reinhard Leichtfried und Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober neue Gerätschaften an die Stützpunktfeuerwehren. Die Übergabe umfasste zwei Rollcontainer mit der RCLUFPumpe 6000, ausgestattet mit sieben Schläuchen der Größe F, einem Verteiler F/BBABB sowie weiterem Schanz und Kleinwerkzeug. Damit stehen den Feuerwehren zusätzliche, leistungsstarke Mittel für herausfordernde Einsatzlagen zur Verfügung. Im Bereich Mürzzuschlag wurden die Gerätschaften von der Freiwilligen Feuerwehr Steinhaus am Semmering übernommen.

Neue Feuerwehrgeräte für Stützpunktfeuerwehren.
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Neue Feuerwehrgeräte für Stützpunktfeuerwehren.
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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 19:36 Uhr aktualisiert
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