Übergabe am Florianitag: Neue Geräte für Stützpunktfeuerwehren

Am Florianitag wurden in der Steiermark neue Gerätschaften an Stützpunktfeuerwehren übergeben, um die Einsatzbereitschaft weiter zu stärken.

Die Übergabe umfasste zwei Rollcontainer mit der RCLUFPumpe 6000, ausgestattet mit sieben Schläuchen der Größe F, einem Verteiler F/BBABB sowie weiterem Schanz und Kleinwerkzeug.

Die Übergabe umfasste zwei Rollcontainer mit der RCLUFPumpe 6000, ausgestattet mit sieben Schläuchen der Größe F, einem Verteiler F/BBABB sowie weiterem Schanz und Kleinwerkzeug.

Am Florianitag, 4. Mai, übergab der Landesfeuerwehrverband Steiermark in Anwesenheit von Landeshauptmann Mario Kunasek, Landeshauptmannstellvertreterin Manuela Khom, sowie Landesfeuerwehrkommandant LBD Reinhard Leichtfried und Bereichsfeuerwehrkommandant LFR Rudolf Schober neue Gerätschaften an die Stützpunktfeuerwehren. Die Übergabe umfasste zwei Rollcontainer mit der RCLUFPumpe 6000, ausgestattet mit sieben Schläuchen der Größe F, einem Verteiler F/BBABB sowie weiterem Schanz und Kleinwerkzeug. Damit stehen den Feuerwehren zusätzliche, leistungsstarke Mittel für herausfordernde Einsatzlagen zur Verfügung. Im Bereich Mürzzuschlag wurden die Gerätschaften von der Freiwilligen Feuerwehr Steinhaus am Semmering übernommen.

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 19:36 Uhr aktualisiert