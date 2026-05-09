Nach Gewitterfront drohte Waldbrand: Feuerwehr im Einsatz

Nach einem kurzen Gewitter im Murtal kam es am Samstagnachmittag bei Großlobming zu einem Feuer an einem Baum. Die Feuerwehr konnte einen größeren Waldbrand durch schnelles Eingreifen verhindern.

Ein Baum hatte aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Insgesamt 32 Feuerwehrkräfte rückten zum Einsatz aus und konnten ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald rasch verhindern.

Ein Baum hatte aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Insgesamt 32 Feuerwehrkräfte rückten zum Einsatz aus und konnten ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald rasch verhindern.

Am Samstagnachmittag konnte im Bereich Großlobming (Bezirk Murtal) ein drohender Waldbrand rechtzeitig verhindert werden. Nach einem kurzen, aber intensiven Gewitter wurde die Feuerwehr zu einem brennenden Baum alarmiert.

Gegen 14.30 Uhr zog eine Gewitterzelle über das Murtal, kurz danach ging der Notruf bei den Feuerwehren Großlobming und Apfelberg ein. Ein Baum hatte aus bisher unbekannter Ursache Feuer gefangen. Insgesamt 32 Feuerwehrkräfte rückten zum Einsatz aus und konnten ein Übergreifen der Flammen auf den umliegenden Wald rasch verhindern. Laut Einsatzleitung waren die Kräfte schnell vor Ort und brachten den Brand zügig unter Kontrolle. Nach rund eineinhalb Stunden war der Einsatz erfolgreich beendet. Ein größerer Waldbrand konnte dadurch verhindert werden.