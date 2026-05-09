So wird das Wetter am Muttertag in der Steiermark

Der Sonntag startet in der Steiermark nach der Auflösung lokaler Frühnebelfelder verbreitet sonnig. Damit zeigt sich der Vormittag von seiner freundlichen Seite und lädt vielerorts zu frühlingshaftem Wetter ein. Im Laufe des Nachmittags ziehen aus südwestlicher Richtung zunehmend dichtere Wolkenfelder über das Land. Trotz der Bewölkungszunahme bleibt es in den meisten Regionen trocken, nur vereinzelt kann es zu kurzen, schwachen Niederschlägen kommen. Begleitet wird das Wettergeschehen von einem auffrischenden Süd- bis Südwestwind, der zeitweise auch lebhaft wehen kann. Die Temperaturen erreichen milde Höchstwerte zwischen 21 und 25 Grad und sorgen weiterhin für angenehme Bedingungen im ganzen Land.