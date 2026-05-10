„Von Gewitter überrascht“: Alpinistin durch Blitzschlag schwer verletzt

EinGewitter hat am Samstag zwei Alpinisten am Kreuzkogel in Admont überrascht. Eine 28-Jährige wurde durch einen Blitzschlag in unmittelbarer Nähe schwer verletzt und ins LKH Rottenmann geflogen.

Am Samstag, dem 9. Mai 2026, waren ein 29-jähriger Mann und seine 28-jährige Bergkameradin von der Kaiserau über die Klinkehütte und den Admonter Kalbling in Richtung Kreuzkogel unterwegs. Gegen 11 Uhr starteten die beiden ihre Tour. Kurz vor dem Gipfel änderte sich die Wetterlage jedoch.

Blitz schlug in unmittelbarer Nähe ein

Gegen 13.15 Uhr wurden die beiden Alpinisten laut Landespolizeidirektion Steiermark „von einem Gewitter überrascht“. Ein Blitz schlug direkt in ihrer Nähe ein. Die 28-jährige tschechische Staatsbürgerin wurde dadurch zu Boden geschleudert und verlor kurzzeitig das Bewusstsein. Ihr Begleiter setzte sofort einen Notruf per Mobiltelefon ab.

Schwieriger Einsatz für Rettungskräfte

Wegen der schlechten Wetterbedingungen gestaltete sich der Einsatz schwierig. Bergrettungssanitäter wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Unfallort geflogen. Zusätzlich stiegen rund 20 weitere Einsatzkräfte zu Fuß zum Einsatzort auf. Die schwer verletzte Frau wurde schließlich vom Rettungshubschrauber geborgen und ins LKH Rottenmann gebracht. Auch der 29-Jährige sowie die eingesetzten Rettungskräfte wurden mit dem Polizeihubschrauber ins Tal geflogen. Der Mann wurde anschließend ebenfalls zur weiteren Abklärung ins LKH Rottenmann gebracht.