Mit Socken auf Baustelle: Arbeiter rutscht aus und stürzt in Schacht

Ein 32-jähriger Arbeiter ist am Samstagabend auf einer Baustelle in Murau schwer verletzt worden. Der Mann rutschte auf einer nassen Schutzfolie aus und stürzte rund fünf Meter tief in einen ungesicherten Serviceschacht.

Der Unfall passierte laut Landespolizeidirektion Steiermark gegen 19.45 Uhr bei einer Wohnhausbaustelle in Murau. Wegen der Regenfälle und eines undichten Daches ist ein bereits verlegter Parkettboden nass geworden. Ein 32-jähriger rumänischer Facharbeiter wollte den Boden deshalb mit einer Schutzfolie abdecken. Bevor er den Bereich betrat, zog der Mann im Freien seine Schuhe aus. Er ging anschließend nur mit Socken über den Boden.

Auf nasser Folie ausgerutscht

Dabei rutschte der Arbeiter auf der nassen Baufolie aus. Direkt daneben befand sich ein rund fünf Meter tiefer, ungesicherter Serviceschacht einer Hackschnitzelheizung. Der 32-Jährige stürzte hinein und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Arbeitskollege beobachtete den Unfall und setzte sofort die Rettungskette in Gang.

Mehrere Brüche erlitten

Der Arbeiter erlitt beim Sturz mehrere Brüche am rechten Bein sowie Verletzungen im Kopfbereich. Nach der Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Mann vom Rettungshubschrauber C14 ins Klinikum Klagenfurt geflogen. Die Feuerwehr Murau führte die Bergung mit Seil, Bergetrage und Leiter durch.