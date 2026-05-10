Schnee bis unter 1.000 Meter: Wetterumschwung in der Steiermark

Erst Sonnenbrille, dann Winterjacke: Die Steiermark erlebt diese Woche einen Wetterumschwung mit allem, was dazugehört - inklusive Schnee bis unter 1.000 Meter mitten im Mai.

Nach dem sonnigen Sonntag wird es in der Steiermark deutlich kälter, sogar Schnee bis unter 1.000 Meter ist möglich.

Nach dem sonnigen Sonntag wird es in der Steiermark deutlich kälter, sogar Schnee bis unter 1.000 Meter ist möglich.

Der Sonntag startet in vielen Teilen der Steiermark noch grau. „Nebel und Hochnebel begleitet uns heute wieder in vielen Niederungen durch den Vormittag“, erklären die Meteorologen der GeoSphere Austria. Während es im Oberen Ennstal und im Ausseerland bereits sonnig ist, „blinzelt bereits die Sonne durch den Nebel hindurch“ – besonders im Raum Graz, Gleisdorf und Hartberg. Bis etwa 10 Uhr sollen sich die meisten Nebelfelder auflösen. Danach zeigt sich vielerorts die Sonne, ehe später „aus Südwesten vermehrt Wolken in hohen Schichten aufziehen“. Mit 20 bis 24 Grad wird es noch einmal angenehm mild.

Gewitter ziehen am Montag auf

Der Montag startet vor allem im Süden noch freundlich. „In den südlichen Landesteilen ist es am Montag noch überwiegend sonnig und trocken“, so die Experten. Anders sieht es in der Obersteiermark aus: Dort machen sich „schon früh Wolken bemerkbar, die im Tagesverlauf dichter werden und zu Schauern und Gewittern anwachsen“. Besonders im Bergland wird es unbeständig, am Abend erreichen die Schauer schließlich auch das Hügelland. Dazu lebt der Wind „lebhaft aus Südwest“ auf. Die Temperaturen liegen zwischen 17 und 23 Grad.

Mitten im Mai fällt wieder Schnee

Am Dienstag folgt dann der markante Wetterumschwung. „Der Dienstag beginnt trüb und nass. Es kühlt deutlich ab“, heißt es von der GeoSphere Austria. Die Folge: „Damit schneit es verbreitet unter 1.500 Meter herab, im Ennstal und Ausseerland auch unter 1.000 Meter.“ Während sich am Nachmittag von Westen her langsam die Sonne zeigt, bleibt es in Teilen der Obersteiermark winterlich. „In den Staulagen schneit es bei teils stürmischem Nordwestwind noch zeitweise.“ Die Temperaturen erreichen im Ausseerland und Ennstal nur mehr rund 8 Grad, im Süden maximal 14 Grad.

Frostiger Start in den Mittwoch

Auch am Mittwoch bleibt es für Mitte Mai ungewöhnlich kühl. Laut Prognose beginnt der Tag „oft sonnig“, später ziehen aus Südwesten aber wieder Wolken herein. In der westlichen Obersteiermark kann es „am Nachmittag stellenweise auch ein paar Schauer geben“. Am längsten sonnig bleibt es im Südosten. Besonders frisch wird es in den Morgenstunden: Die Frühtemperaturen liegen „zwischen -1 und +3 Grad“. Tagsüber werden nur 14 bis 18 Grad erreicht.

Donnerstag bleibt wechselhaft

Der Donnerstag bringt schließlich „wechselnd bewölktes“ Wetter mit sonnigen Phasen – vor allem im Süden der Steiermark. Viel wärmer wird es aber nicht: Die Höchsttemperaturen liegen laut GeoSphere Austria „meist nur 14 bis 19 Grad“. Für die Steirer heißt das diese Woche: Morgens Wintergefühl, nachmittags Frühlingssonne und dazwischen fast alles.