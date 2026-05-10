JUFA Hotel Pöllau startet mit neuem Konzept neu durch

Nach dem Neustart in Seckau ist Pöllau der „2. Streich“ der neuen JUFA-Ära. Gäste können künftig online einchecken und digitale Zugangssysteme nutzen. Laut JUFA Hotels sollen dadurch Verwaltungsaufgaben reduziert werden. Die gewonnene Zeit soll stattdessen direkt den Gästen zugutekommen. Eine zentrale Rolle übernimmt dabei der sogenannte „Host“. Anders als klassische Rezeptionisten soll dieser als persönlicher Ansprechpartner fungieren, regionale Tipps geben und Gäste durch ihren Aufenthalt begleiten. Die Idee dahinter: Technik übernimmt Abläufe im Hintergrund, während die persönliche Betreuung stärker in den Vordergrund rückt.

Naturpark als wichtiger Standort

Für JUFA Hotels ist das Pöllauer Tal mehr als nur ein weiterer Standort. Tourismus-Experte und JUFA-CEO Gerhard Wendl sieht vor allem im Trend zum Nah-Tourismus großes Potenzial. Gerade Regionen, die für Gäste aus Graz oder Wien gut erreichbar sind, würden zunehmend an Bedeutung gewinnen. Auch das Bedürfnis nach authentischen Urlaubserlebnissen spiele dabei eine große Rolle. Das Pöllauer Tal punktet laut JUFA mit Angeboten wie Wandern im Naturpark oder regionalen Spezialitäten aus den Obstgärten der Region. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit mit der EOSS Group für wirtschaftliche Stabilität sorgen.

„Ein Stück von Pöllau“

Mit der Wiedereröffnung bekennt sich die JUFA Hotels Gruppe erneut zum Standort Steiermark. „Wir glauben fest an das Pöllauer Tal, weil es das verkörpert, was Reisende heute suchen: Entschleunigung ohne Verzicht auf modernen Komfort und aktive Entspannung und Abenteuer“, so Gerhard Wendl, Erfinder der JUFA Hotels Idee und CEO. Das Hotel richtet sich künftig nicht nur an Familien, sondern auch verstärkt an Aktivurlauber und Firmen, die Seminare in naturnaher Umgebung abhalten möchten. Auch Bürgermeister Josef Pfeifer sieht die Rückkehr des Hotels positiv: „Dass das JUFA Hotel bei uns in der Gemeinde wieder öffnet freut uns sehr, neben den Nächtigungen und als touristischer Multiplikator unserer Region ist es auch mehr als ein Wirtschaftsfaktor, das JUFA Hotel ist ein Stück von Pöllau und speziell für die Einheimischen ein gut genutzter Treffpunkt.“