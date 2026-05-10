Fahrzeug kracht am Brucker Schloßberg in Geländer

Bergung am Brucker Schloßberg: Ein Lieferfahrzeug krachte in ein Geländer. Nur mit Spezialtechnik konnte es gesichert werden.

Das Lieferfahrzeug kam am Brucker Schloßberg vom Weg ab und blieb im Geländer hängen.

Das Lieferfahrzeug kam am Brucker Schloßberg vom Weg ab und blieb im Geländer hängen.

Ein Einsatz beschäftigte Samstagnachmittag die Einsatzkräfte am Brucker Schloßberg. Ein Anlieferer für das Schloßbergcafé kam mit seinem Fahrzeug vom Weg ab und landete direkt im Geländer. Die Feuerwehr musste unter schwierigen Bedingungen anrücken, um das Fahrzeug sicher zu bergen. Verletzt wurde dabei niemand.

Fahrzeug hing im Geländer fest

Der Alarm für die Feuerwehr ging um 16.32 Uhr ein. Vor Ort zeigte sich rasch, dass die Bergung alles andere als einfach werden würde. Das Lieferfahrzeug war vom Weg abgekommen und im Geländer hängen geblieben. Damit das Auto nicht weiter abrutschen konnte, mussten die Einsatzkräfte besonders vorsichtig arbeiten. Die Feuerwehr setzte bei dem Einsatz zwei Greifzüge ein, um das Fahrzeug Stück für Stück zu sichern und schließlich zu bergen.

©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur Mit zwei Greifzügen und einer speziellen Verankerung konnte das Fahrzeug sicher geborgen werden.

Schwierige Bergung am Brucker Schloßberg

Erschwert wurde der Einsatz zusätzlich durch die örtlichen Gegebenheiten. Da am Schloßberg kaum geeignete Anschlagpunkte vorhanden waren, errichteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Freilandverankerung. Dafür wurden Platten und Erdnägel eingesetzt, um die notwendige Stabilität für die Bergung zu schaffen. Durch das rasche und kontrollierte Eingreifen konnte schließlich Schlimmeres verhindert werden. Der Einsatz verlief ohne Verletzte. Vor Ort standen das KRF-S sowie ein LKW mit insgesamt neun Einsatzkräften im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.