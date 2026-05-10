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/ ©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur bei einem Einsatz.
Das Lieferfahrzeug kam am Brucker Schloßberg vom Weg ab und blieb im Geländer hängen.
Bruck an der Mur
10/05/2026
Schwierige Bergung

Fahrzeug kracht am Brucker Schloßberg in Geländer

Bergung am Brucker Schloßberg: Ein Lieferfahrzeug krachte in ein Geländer. Nur mit Spezialtechnik konnte es gesichert werden.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(232 Wörter)

Ein Einsatz beschäftigte Samstagnachmittag die Einsatzkräfte am Brucker Schloßberg. Ein Anlieferer für das Schloßbergcafé kam mit seinem Fahrzeug vom Weg ab und landete direkt im Geländer. Die Feuerwehr musste unter schwierigen Bedingungen anrücken, um das Fahrzeug sicher zu bergen. Verletzt wurde dabei niemand.

Fahrzeug hing im Geländer fest

Der Alarm für die Feuerwehr ging um 16.32 Uhr ein. Vor Ort zeigte sich rasch, dass die Bergung alles andere als einfach werden würde. Das Lieferfahrzeug war vom Weg abgekommen und im Geländer hängen geblieben. Damit das Auto nicht weiter abrutschen konnte, mussten die Einsatzkräfte besonders vorsichtig arbeiten. Die Feuerwehr setzte bei dem Einsatz zwei Greifzüge ein, um das Fahrzeug Stück für Stück zu sichern und schließlich zu bergen.

Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur bei einem Einsatz.
©Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur
Mit zwei Greifzügen und einer speziellen Verankerung konnte das Fahrzeug sicher geborgen werden.

Schwierige Bergung am Brucker Schloßberg

Erschwert wurde der Einsatz zusätzlich durch die örtlichen Gegebenheiten. Da am Schloßberg kaum geeignete Anschlagpunkte vorhanden waren, errichteten die Einsatzkräfte eine sogenannte Freilandverankerung. Dafür wurden Platten und Erdnägel eingesetzt, um die notwendige Stabilität für die Bergung zu schaffen. Durch das rasche und kontrollierte Eingreifen konnte schließlich Schlimmeres verhindert werden. Der Einsatz verlief ohne Verletzte. Vor Ort standen das KRF-S sowie ein LKW mit insgesamt neun Einsatzkräften im Einsatz. Auch die Polizei war vor Ort.

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