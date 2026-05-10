Blumenschmuckwettbewerb 2026: Leoben sucht die schönsten Gärten

Auch in diesem Jahr lädt die Stadt Leoben ihre Bürger herzlich zur Teilnahme am traditionellen Blumenschmuckwettbewerb ein.

Ob liebevoll gepflegte Vorgärten, farbenfrohe Balkone oder blühende Wiesen für Insekten – jede Initiative trägt dazu bei, das Stadtbild zu verschönern und die Lebensqualität zu steigern. Anmeldungen sind bis spätestens 23. Juni 2026 möglich. „Bitte geben Sie bei Ihrer Anmeldung unbedingt folgende Angaben an: Name, Anschrift und Telefonnummer“, teilt die Stadt mit. Bei folgenden Kategorien ist die Teilnahme möglich: Grundsätzliche Gartengestaltung, Schönster Balkon-, Fenster- und/oder Vorgartenschmuck, Schönster Balkon- und/oder Fensterschmuck in Siedlungen, Gärten und Blumenschmuck im Bereich von Betrieben und Gaststätten, Gärten und Blumenschmuck im Bereich von Bauernhöfen, Sonderanlagen & Blühwiesen für Insekten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 15:04 Uhr aktualisiert