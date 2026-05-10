Premiere für „Meet & Walk“: Neues Messeformat in Graz

Mit der Premiere von „Meet & Walk“ hat die Steiermark Convention in Graz ein neues, interaktives Messeformat vorgestellt. Rund 120 Gäste erlebten rund um den Europaplatz eine bewegte Tagungsmesse.

In Graz hat die Steiermark Convention mit der Premiere von „Meet & Walk“ ein neues Format für die klassische Tagungsmesse vorgestellt. Rund 120 Gäste nahmen daran teil und erlebten ein innovatives Konzept, das bewusst auf Bewegung, direkte Begegnungen und persönlichen Austausch setzt.

Vier Locations, ein Erlebnis

Statt einer zentralen Messehalle wurde rund um den Europaplatz ein interaktiver Erlebnisparcours geschaffen. Vier Partnerhotels – das Austria Trend Hotel Europa Graz, das Radisson Hotel Graz, das IntercityHotel Graz sowie das Hotel Daniel Graz – öffneten zeitgleich ihre Türen und wurden zu Stationen eines lebendigen Netzwerkerlebnisses.

Neues Messeformat: Meet & Walk

Die Besucherinnen und Besucher bewegten sich frei zwischen den Locations und kamen direkt mit Ausstellern und Partnern ins Gespräch. Ergänzt wurde das Format durch ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Verkostungen, interaktiven Stationen, Workshops und kulinarischen Angeboten. Auch entspannte Afterwork-Elemente mit Musik sorgten für eine lockere Atmosphäre. Die Veranstalter betonen, dass mit „Meet & Walk“ bewusst neue Wege im Business-Tourismus eingeschlagen werden sollen. Ziel sei es, das steirische Tagungsangebot erlebbar zu machen und nachhaltige Kontakte in einem ungezwungenen Umfeld zu fördern.