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Auto kracht ungebremst in Brückenbaustelle: Unfall fordert Schwerverletzten
Gegen 10.55 Uhr wurden die Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab, Freiwillige Feuerwehr Kühwiesen sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf zu einem Einsatz im Bereich einer Brückenbaustelle alarmiert.
Sankt Ruprecht an der Raab
10/05/2026
Rettungseinsatz

Auto kracht ungebremst in Brückenbaustelle: Unfall fordert Schwerverletzten

Bei einem Verkehrsunfall auf der B64 ist am Samstagvormittag eine Person schwer verletzt worden. Ein Auto durchbrach im Bereich einer Baustelle die Absicherung und prallte frontal gegen die Brückenbaustelle.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(141 Wörter)

Auf der B64 bei Wollsdorf (Gemeinde Sankt Ruprecht an der Raab) ist es am Sonntagvormittag zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Gegen 10.55 Uhr wurden die Feuerwehren Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab, Freiwillige Feuerwehr Kühwiesen sowie die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Gleisdorf zu einem Einsatz im Bereich einer Brückenbaustelle alarmiert.

Auto krachte in Baustelle

Laut Angaben der Einsatzkräfte durchbrach ein Fahrzeug ungebremst die Baustellenabsicherung und prallte frontal in den Baustellenbereich. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte waren die beiden Insassen bereits aus dem Fahrzeug befreit und wurden von Ersthelfern sowie First Respondern versorgt.

Auto kracht ungebremst in Brückenbaustelle: Unfall fordert Schwerverletzten

Eine Person schwer verletzt

Eine Person erlitt schwere Verletzungen und wurde nach der notärztlichen Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C12 abtransportiert. Die Feuerwehren übernahmen die Absicherung der Unfallstelle, regelten den Verkehr und unterstützten bei der Fahrzeugbergung.

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