Ranking: Das sind die meistbesuchten Ausflugsziele der Steiermark

Ob spontane Tagesausflüge oder kurze Urlaube – das vielfältige Angebot im ganzen Land bietet ideale Möglichkeiten, Natur, Kultur und Kulinarik zu erleben. Mit dem Frühling startet traditionell die Hochsaison für die steirischen Ausflugsziele – und der Blick auf das jährliche Ranking von Steiermark Tourismus mit den Erlebnisregionen.

Das sind die beliebtesten Ausflugsziele in der Steiermark

Das Ergebnis für 2025 bestätigt bekannte Publikumslieblinge: Zu den meistbesuchten Ausflugszielen nach bezahlten Eintritten zählen erneut der Grazer Schlossberg, die Zotter Erlebniswelt und der Park Schloss Eggenberg, gefolgt von der Tierwelt Herberstein, dem Schöckl und dem Dachstein-Gletscher. Bei den geschätzten Besucherzahlen, insbesondere bei frei zugänglichen Angeboten, liegen die Basilika Mariazell, der Stubenbergsee und die Murinsel in Graz an der Spitze. Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismusmarketing GmbH sagt dazu: „Die Steiermark spielt ihre Stärke konsequent aus: hohe Dichte, große Vielfalt und kurze Wege. Dabei gibt es neben den im Ranking erwähnten Ausflugszielen noch so viele mehr, nämlich mehr als 1.600 Ausflugsziele – vom alpinen Naturerlebnis bis zur kulinarischen Manufaktur. Angebote wie die Steiermark-Card oder regionale Gästekarten treffen in preissensiblen Zeiten genau den Nerv der Zeit. Sie machen Qualität erlebbar und senken gleichzeitig die Einstiegshürde – das erklärt auch die anhaltend starke Nachfrage.“