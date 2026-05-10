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Bild auf 5minat zeigt einen Spot in der Grazer Stadt.
Das Ergebnis für 2025 bestätigt bekannte Publikumslieblinge: Zu den meistbesuchten Ausflugszielen nach bezahlten Eintritten zählen erneut der Grazer Schlossberg, die Zotter Erlebniswelt und der Park Schloss Eggenberg.
Steiermark
10/05/2026
Bilanz 2025

Ranking: Das sind die meistbesuchten Ausflugsziele der Steiermark

Laut aktuellem Ranking von Steiermark Tourismus zählen Grazer Schlossberg, die Zotter Erlebniswelt und der Schloss Eggenberg Park erneut zu den meistbesuchten Highlights des Landes.

von Anja Mandler
1 Minute Lesezeit(222 Wörter)

Ob spontane Tagesausflüge oder kurze Urlaube – das vielfältige Angebot im ganzen Land bietet ideale Möglichkeiten, Natur, Kultur und Kulinarik zu erleben. Mit dem Frühling startet traditionell die Hochsaison für die steirischen Ausflugsziele – und der Blick auf das jährliche Ranking von Steiermark Tourismus mit den Erlebnisregionen.

Das sind die beliebtesten Ausflugsziele in der Steiermark

Das Ergebnis für 2025 bestätigt bekannte Publikumslieblinge: Zu den meistbesuchten Ausflugszielen nach bezahlten Eintritten zählen erneut der Grazer Schlossberg, die Zotter Erlebniswelt und der Park Schloss Eggenberg, gefolgt von der Tierwelt Herberstein, dem Schöckl und dem Dachstein-Gletscher. Bei den geschätzten Besucherzahlen, insbesondere bei frei zugänglichen Angeboten, liegen die Basilika Mariazell, der Stubenbergsee und die Murinsel in Graz an der Spitze. Michael Feiertag, Geschäftsführer der Steirischen Tourismusmarketing GmbH sagt dazu: „Die Steiermark spielt ihre Stärke konsequent aus: hohe Dichte, große Vielfalt und kurze Wege. Dabei gibt es neben den im Ranking erwähnten Ausflugszielen noch so viele mehr, nämlich mehr als 1.600 Ausflugsziele – vom alpinen Naturerlebnis bis zur kulinarischen Manufaktur. Angebote wie die Steiermark-Card oder regionale Gästekarten treffen in preissensiblen Zeiten genau den Nerv der Zeit. Sie machen Qualität erlebbar und senken gleichzeitig die Einstiegshürde – das erklärt auch die anhaltend starke Nachfrage.“

Die meistbesuchten Sehenswürdigkeiten 2025 mit Bezahl-Eintritten

Sehenswürdigkeiten  Besucher
Schlossberg (Bahn & Lift) 1 070 620
Mariazellerbahn (Fahrten) 773 300
Zotter Erlebniswelt (inkl. Essbarem Tiergarten) 306 068
Schloss Eggenberg Park 287 722
Dachstein Gletscherbahn (inkl. Eispalast & Hängebrücke) 244 628
Schloss & Tierwelt Herberstein 205 625
Schöcklseilbahn (Fahrten) 184 108
Sommerrodelbahn Koglhof (Fahrten) 130 000
Riegersburg (inkl. Innenräume & Greifvogelwarte) 128 000
Mariazeller Bürgeralpe (Fahrten) 127 128
Rittisbergbahn Ramsau a.D. 113 015
Kindermuseum Frida & freD 110 665
Wilder Berg Mautern 103 296
Schloss Eggenberg Prunkräume 96 530
Waldpark Hochreiter 94 000
Präbichl Bergbahnen (Fahrten) 90 000
Rittisberg Coaster (Fahrten) 87 669
Kunsthaus Graz 81 392
Loser Bergbahnen Sommer
-Panoramabahn		 74 000
Mountain GoKart (Fahrten) 73 374
Stift Admont 67 755
Österr. Freilichtmuseum Stübing 67 553
Sommerrodelbahn Hexenexpress (Fahrten) 62 572
Tauplitzalm Alpenstraße & Bergbahnen 61 397
Landeszeughaus 59 445
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