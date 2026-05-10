Steirer-Derby: Sturm Graz gewinnt mit 4:2 gegen TSV Hartberg

Am Sonntag kam es in der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Meistergruppe zum steirischen Gipfeltreffen: TSV Hartberg empfing den Tabellenzweiten SK Sturm Graz in der ausverkauften Profertil Arena.

Steirer-Derby in der 31. Runde

Für Hartberg war es das große Saisonfinale vor heimischem Publikum – und gleichzeitig die letzte Chance, den Europacup-Traum am Leben zu halten. Die Mannschaft von Trainer Manfred Schmid ging mit viel Motivation in die Partie, auch wenn die bisherigen Duelle mit Sturm denkbar knapp verloren gingen. In allen drei Saisonbegegnungen fehlte den Oststeirern nur wenig zum Punktgewinn. Sturm Graz reiste hingegen mit klarer Mission an: Zwei Siege aus den letzten beiden Spielen sollen die Titelchance wahren.

Sturm Graz siegt mit 4:2 gegen TSV Hartberg

Der Meistertitel in der ADMIRAL Bundesliga bleibt weiterhin offen: Der SK Sturm Graz hat sich mit einem 4:2-Auswärtserfolg bei TSV Hartberg im steirischen Derby die Chance auf die Titelverteidigung bewahrt. Vor 5.085 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Profertil Arena erwischten die Grazer einen perfekten Start und gingen früh in Führung. Zwar konnten die Gastgeber zwischenzeitlich ausgleichen, doch ein Eigentor sowie ein Treffer von Otar Kiteishvili sorgten noch vor der Pause für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste. Nach dem Seitenwechsel kam Hartberg durch einen verwandelten Elfmeter noch einmal heran und hielt die Partie kurzzeitig offen. In der Schlussphase stellte jedoch ein Treffer von Luca Weinhandl den Endstand her und besiegelte den Sieg der Grazer. Mit diesem Erfolg beendet Sturm seine Remis-Serie und bleibt im Titelrennen voll im Geschäft. Für die Entscheidung in der Meisterschaft kommt es nun auf die letzte Runde und das Fernduell mit dem LASK an.