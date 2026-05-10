Frau in Lebensgefahr: Neue Details zu Baustellen-Unfall

Am Sonntagvormittag, 10. Mai 2026, kam es auf der B64 bei einer Baustelle zu einem schweren Verkehrsunfall, 5 Minuten berichtete. Nun wurden weitere Details bekannt. Eine Frau erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen.

Die Beifahrerin musste medizinisch erstversorgt werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Graz geflogen. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen.

Die Beifahrerin musste medizinisch erstversorgt werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Graz geflogen. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen.

Gegen 10.50 Uhr lenkte ein 83-jähriger Pkw-Lenker sein Fahrzeug auf der B64 in Wolldorf (Bezirk Weiz) von Gleisdorf kommend in Richtung Weiz. Seine 86-jährige Ehefrau befand sich am Beifahrersitz. Dabei kam es zu einem schweren Unfall. 5 Minuten berichtete bereits: Auto kracht ungebremst in Brückenbaustelle: Unfall fordert Schwerverletzten. Nun wurden weitere Details bekannt.

Frau erlitt lebensgefährliche Verletzungen

Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Pkw in einem Baustellenbereich von der Fahrbahn ab, durchstieß eine Absperrung und prallte gegen ein Betonelement einer Brückenbaustelle. Laut Zeugenangaben dürfte das Fahrzeug ungebremst in den Baustellenbereich gefahren sein. Mehrere Verkehrsteilnehmer leisteten umgehend Erste Hilfe. Der Lenker konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Die Beifahrerin musste medizinisch erstversorgt werden und wurde anschließend mit dem Rettungshubschrauber in das LKH-Graz geflogen. Sie erlitt nach ersten Erkenntnissen lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei am Abend mitteilt.

©Freiwillige Feuerwehr St. Ruprecht an der Raab

Der Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in das LKH Weiz eingeliefert. Ein durchgeführter Alkotest verlief negativ. Mehrere Feuerwehren standen mit zahlreichen Einsatzkräften im Einsatz und übernahmen die Verkehrsregelung sowie Sicherungsmaßnahmen an der Unfallstelle. Ermittlungen zum genauen Unfallhergang laufen.