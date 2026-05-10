Steirer Bua zum Abschied in Deutschland gefeiert

Der Steirer Florian Kainz (33) wurde am Sonntag Abend nicht nur noch einmal eingewechselt, sondern vom Anhang für seine Verdienste um den Klub aus der Domstart nachher gebührend im Spalier der Kollegen und von der Kurve mit Plakaten gefeiert.

Der Steirer Florian Kainz (33) wurde am Sonntag Abend nicht nur noch einmal eingewechselt, sondern vom Anhang für seine Verdienste um den Klub aus der Domstart nachher gebührend im Spalier der Kollegen und von der Kurve mit Plakaten gefeiert.

Denn der Steirer Florian Kainz (33) wurde am Sonntag Abend nicht nur noch einmal eingewechselt, sondern vom Anhang für seine Verdienste um den Klub aus der Domstart nachher gebührend im Spalier der Kollegen und von der Kurve mit Plakaten gefeiert.

Rührender Abschied für Steirer Florian Kainz

Natürlich konnte der in Graz geborene Routinier in der am Sonntag blutleeren Truppe kurz vor Schluss auch nichts mehr allein rausreißen, doch der Applaus war dem Steirer Bua sicher, denn er war viele Jahre der Capitano in Köln! Und in den wichtigen Momenten, vor allem in den Derbies gegen den verhassten Rheinrivalen Borussia Mönchengladbach, als Torschütze immer da. Der Familienvater übernahm fürs Kölner Team Verantwortung und verursachte nie einen Skandal.

©Odenthal/Krücken

Kainzi, der nachher mit seinen Kids über das Grün im RheinEnergieSTADION hupfte, hatte sein Karriere-Ende bereits frühzeitig angekündigt. Leider war dem Allrounder und Ex-Teamspieler Österreichs beim letzten Heimspiel gegen Sieg oder zumindest Treffer mehr vergönnt. Doch die treuen Fans des 1.FC Köln werden ihm seine Musterprofi-Haltung in schweren sportlichen Zeiten nie vergessen. Ob man den Rotschopf auf der Fußballerbühne in anderer Funktion wohl noch einmal wiedersieht? „Den würde ich sofort nehmen“, hatte Hartberg-Coach Manni Schmid bei 5min bereits angekündigt.