Wetterumschwung in der Steiermark: Kaltfront bringt Schauer am Montag

Am Montag bleibt es im Süden der Steiermark noch sonnig und trocken, während in der Obersteiermark bereits am Vormittag Wolken aufziehen und im Tagesverlauf Schauer und Gewitter möglich sind.

Am Montag zeigt sich das Wetter in der Steiermark zweigeteilt: Während es im Süden noch überwiegend sonnig und trocken bleibt, zieht in der Obersteiermark bereits am Vormittag zunehmend Bewölkung auf. Im Bergland entwickeln sich im Laufe des Tages Schauer und teils auch Gewitter. Diese breiten sich am Abend weiter in Richtung Süden ins Hügelland aus. Begleitet wird die Wetterverschlechterung von auffrischendem Südwestwind. Die Temperaturen erreichen noch angenehme 17 bis 23 Grad.