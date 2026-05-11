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Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei einem Bergeeinsatz.
Polizei, Feuerwehr und Rettung rückten Samstagabend zu einem Unfall aus.
Murau
11/05/2026
Feuerwehreinsatz

Nächtlicher Unfall in Murau: Person nicht eingeklemmt, aber verletzt

Am späten Samstagabend heulten im Bezirk Murau die Sirenen. Bei einem Unfall in Mariahof ist eine Person verletzt worden.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(169 Wörter)

Am Samstag, den 9. Mai, wurde der Bereichsfeuerwehrverband Murau mittels Sirene zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person alarmiert. Schnell rückten die Florianis nach Mariahof (Bezirk Murau) aus und am Unfallort angekommen, fanden sie ein Auto, das von der Straße abgekommen war. „Nach Absicherung und Erkundung der Einsatzstelle stellte sich heraus, dass keine Personen im Fahrzeug eingeklemmt waren“, heißt es seitens des Bereichsfeuerwehrverbands.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei einem Bergeeinsatz.
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Ein Auto war in Mariahof von der Straße abgekommen.
Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei einem Bergeeinsatz.
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Die Feuerwehr und ein Abschleppunternehmen bargen das Auto.

Verletzte Person versorgt

Doch die Florianis hatten trotzdem alle Hände voll zu tun: „Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin den Brandschutz aufzubauen, die Unfallstelle auszuleuchten, die Unterstützung der Polizei bei der Regelung des Verkehrs und gemeinsam mit den Ersthelfern die verletzte Person bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und Notarztes zu versorgen.“ Danach barg die Feuerwehr gemeinsam mit dem von der Polizei verständigten Abschleppunternehmen das Fahrzeug und säuberte die Straße. Die L502 war während des Einsatzes für den Verkehr gesperrt. Um ca. 24 Uhr konnte die Einsatzbereitschaft wieder hergestellt werden.

Das Bild auf 5min.at zeigt die Feuerwehr bei einem Bergeeinsatz.
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Die Feuerwehr säuberte nach dem Unfall die Straße.
Das Bild auf 5min.at zeigt ein kaputtes Auto.
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Das Auto wurde bei dem Unfall stark beschädigt.
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