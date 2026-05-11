Frühstück & Mittagsmenüs: Gastro-Neustart in Liezen

Am 5. Mai fiel der Startschuss für ein neues Restaurant in Liezen: Biljana und Igor Marjanovic eröffneten im Wirtschaftspark mit familiärer Unterstützung das „Picasso“. „Mit frischem Schwung, viel Freude und Leidenschaft möchten wir das Picasso zu einem Ort machen, an dem man gerne zusammenkommt, gut isst und sich wohlfühlt“, erklären die Betreiber in den sozialen Medien. Geöffnet hat das Restaurant wochentags von 8 bis 16 Uhr, am Vormittag gibt es eine Frühstückskarte, mittags ein tägliches Menü. Außerdem kann zu Mittag auch á la carte gegessen werden und selbstgemachte Mehlspeisen finden sich ebenfalls im Angebot. „Wir freuen uns sehr auf diese neue Aufgabe und ganz besonders darauf, euch als unsere Gäste begrüßen zu dürfen“, so die Betreiber abschließend.