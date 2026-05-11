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Das Bild auf 5min.at zeigt drei Handballer im Spiel
Die HSG Holding Graz muss sich in Bregenz geschlagen geben.
Steiermark / Graz
11/05/2026
Niederlage

Graz muss sich in Bregenz geschlagen geben

Die HSG Holding Graz verliert das Auswärtsspiel bei Bregenz Handball mit 29:33 und lässt damit wichtige Punkte im Abstiegskampf liegen. Zu viele ausgelassene Chancen im Angriff kosten den Grazer Handballern am Ende den Sieg.

von Fabio Pleschiutschnig Das Foto auf www.5min.at zeigt die Mitarbeiterin Fabio Platschiutschnig von 5min.at
1 Minute Lesezeit(182 Wörter)

Beide Mannschaften starteten ausgeglichen in die Partie, bis zur 15. Spielminute konnte sich kein Team absetzen. Graz ließ Chancen liegen, wodurch sich die Bregenzer langsam aber sicher in Führung brachten. Trainer Risto Arnaudovski reagierte und nahm ein Timeout, das aber nur bedingt Wirkung ziegte. Die Gastgeber setzten sich bis zum Ende der ersten Hälfte auf sechs Tore ab.

Trotz Aufholjagd eine Niederlage

Graz startete mit zwei Toren in Folge in die zweite Hälfte, Matic Kotar stellte auf 15:19. Doch lange blieb der Vorsprung nicht und Bregenz Handball holte sich das Momentum zurück und setzte sich zwischenzeitlich mit neun Treffern ab. 15 Minuten vor dem Schlusspfiff startete die HSG Holding Graz noch einmal eine Aufholjagd und verkürzte bis zur 56. Spielminute auf 26:30. Am Ende musste man sich jedoch dennoch mit 29:33 geschlagen geben. Die HSG musste im Spiel auf den Linkshänder Matej Galina verzichten, da er sich verletzt hatte. Nun wartet die Nationalteampause, bis am 23. Mai die Rückrunde der HLA Meisterliga mit dem Heimspiel gegen den UHC Hollabrunn in der ASKÖ Halle Eggenberg startet.

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