Tragische Verkehrsbilanz: Auch Steiermark beklagt Todesopfer

Sieben Menschen kamen vergangene Woche bei Verkehrsunfällen in Österreich ums Leben. Auch die Steiermark ist von der traurigen Statistik betroffen: Hier verlor ein Mensch auf den Straßen sein Leben.

Die Steiermark zählt erneut zu jenen Bundesländern, in denen es in der vergangenen Woche einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben hat. Österreichweit starben laut Innenministerium sieben Menschen bei Verkehrsunfällen. Neben der Steiermark gab es Todesopfer auch in Niederösterreich, Salzburg, Vorarlberg und dem Burgenland. Damit steigt die Zahl der Verkehrstoten in Österreich weiter an: Seit 1. Jänner bis einschließlich 10. Mai kamen bereits 103 Menschen auf den Straßen ums Leben.

Unachtsamkeit oft Auslöser

Die Ursachen der tödlichen Unfälle ziehen sich wie ein roter Faden durch die Statistik. Besonders häufig spielten Unachtsamkeit und Ablenkung eine Rolle. Auch Vorrangverletzungen, nicht angepasste Geschwindigkeit, ein technischer Defekt sowie Fehlverhalten eines Fußgängers werden als mögliche Unfallursachen genannt. Zwei der tödlichen Unfälle waren Alleinunfälle. Drei Menschen verloren am Wochenende ihr Leben.

Fußgänger stirbt nach Schutzweg-Unfall

Besonders tragisch verlief ein Unfall am 6. Mai im Bezirk Mödling in Niederösterreich. Ein 27-jähriger Fußgänger wurde auf einem Schutzweg von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Mann starb noch bei der Einlieferung ins Spital. Der Autofahrer blieb körperlich unverletzt, musste aber von Einsatzkräften betreut werden. Unter den Todesopfern der vergangenen Woche befanden sich zwei Fußgänger, zwei Radfahrer, ein Pkw-Lenker, ein Klein-Lkw-Lenker und ein Traktorlenker.

Bereits 103 Tote heuer

Die meisten tödlichen Unfälle passierten zuletzt auf Landesstraßen B und Gemeindestraßen. Dort kamen jeweils drei Menschen ums Leben. Ein weiterer tödlicher Unfall ereignete sich auf einer Landesstraße L. Im Vergleich mit den Vorjahren bleibt die Lage angespannt: Im selben Zeitraum des Jahres 2025 wurden 109 Verkehrstote gezählt, 2024 waren es 88.