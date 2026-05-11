Brand im Kinderspielbereich: Hotel in Weiz evakuiert

Montagfrüh rückte die Freiwillige Feuerwehr Weiz zu einem Brandmeldeanlagenalarm aus. Im Kinderspielbereich eines Beherbergungsbetriebs brach ein Brand aus.

Die Feuerwehr Weiz stand Montagfrüh bei einem Brand in einem Beherbergungsbetrieb im Einsatz.

Die Feuerwehr Weiz stand Montagfrüh bei einem Brand in einem Beherbergungsbetrieb im Einsatz.

„Heute Früh (Montag, 11. Mai 2026) wurde die Feuerwehr Freiwillige Feuerwehr Weiz zu einem Brandmeldeanlagenalarm alarmiert. Im Kinderspielbereich eines Beherbergungsbetriebs war ein Brand ausgebrochen – unter Schwerem Atemschutz wurde das Feuer schnell gelöscht, auf Grund der Früherkennung durch die Brandmeldeanlage wurde größerer Schaden verhindert“, so die Stadtfeuerwehr Weiz.

Einsatz kurz nach fünf Uhr

Um 5.18 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Weiz per Sammelruf alarmiert. Vor Ort stellte sich rasch heraus, dass der Kinderspielbereich des Betriebs bereits verraucht war. Die Einsatzkräfte starteten sofort mit der Erkundung unter schwerem Atemschutz.

©Stadtfeuerwehr Weiz Im Kinderspielbereich eines Hotels in Weiz brach ein Feuer aus. ©Stadtfeuerwehr Weiz Durch die frühe Auslösung der Brandmeldeanlage konnte größerer Schaden verhindert werden.

Feuer rasch gelöscht

Das Feuer konnte mithilfe eines CAFS-Löschers schnell unter Kontrolle gebracht werden. Parallel dazu öffnete die Feuerwehr die Rauchabzugklappen und belüftete die betroffenen Räumlichkeiten. Zusätzlich wurde ein Atemschutz-Rettungstrupp bereitgestellt. Anschließend kontrollierten die Florianis den Bereich mit einer Wärmebildkamera, um versteckte Glutnester auszuschließen.

17 Kräfte standen im Einsatz

Insgesamt waren 17 Mitglieder der Feuerwehr Weiz mit mehreren Fahrzeugen vor Ort, darunter KDO 1, HLF-4 8 und HLF-3-Tunnel 16. Auch die Polizei war im Einsatz. Gegen 6.59 Uhr konnte der Einsatz beendet werden.