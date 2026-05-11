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Bild auf 5min.at zeigt das AMS in Graz.
Die Zahl geringfügig beschäftigter Personen beim AMS ist seit Jahresbeginn deutlich gesunken. In der Steiermark zeigt sich ein Rückgang von rund 65 Prozent.
Steiermark
11/05/2026
Neue AMS-Zahlen

Nach Gesetzesänderung: Zahl geringfügig Beschäftigter stark gesunken

Seit Jahresbeginn ist die Zahl geringfügig Beschäftigter beim AMS stark gesunken. In der Steiermark ging der Bestand seit Dezember 2025 um rund 65 Prozent zurück - eine Folge der neuen gesetzlichen Regelung.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(222 Wörter)

Mit 1. Jänner 2026 trat eine gesetzliche Änderung in Kraft, die die Kombination aus geringfügiger Beschäftigung und gleichzeitigem Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe beendet hat. Die Auswirkungen zeigen sich nun auch in den aktuellen Zahlen des AMS.

Deutlicher Rückgang in der Steiermark

Zum Stichtag 31. Dezember 2025 waren in der Steiermark noch 3.259 Personen mit geringfügiger Beschäftigung beim AMS vorgemerkt. Ende März 2026 lag diese Zahl bei 1.156 Personen. Das entspricht einem Rückgang von rund 65 Prozent. Auch österreichweit zeigt sich ein ähnliches Bild: Die Zahl sank von fast 26.000 Personen Ende Dezember 2025 auf rund 9.000 Ende März 2026. Damit ging der Bestand um etwa zwei Drittel zurück.

Fotot auf 5min.at zeigt eine Statistik der AMS Steiermark.
©AMS Steiermark
Ende März 2026 waren in der Steiermark noch 1.156 geringfügig Beschäftigte beim AMS vorgemerkt – Ende Dezember 2025 waren es noch 3.259 Personen.

Gesetzesänderung war ausschlaggebend

Laut AMS war dieser Rückgang erwartet worden. Ziel der neuen Regelung sei es, die Verfügbarkeit für vollversicherte und existenzsichernde Beschäftigungen zu stärken. Karl-Heinz Snobe, Landesgeschäftsführer des AMS Steiermark, erklärt dazu: „Durch den Entfall der Kombination aus geringfügiger Beschäftigung und gleichzeitigem Bezug von Arbeitslosengeld bzw. Notstandshilfe steigt der Anreiz, ein vollversichertes Dienstverhältnis aufzunehmen.“

Mehr vollversicherte Stellen

Gleichzeitig beobachtet das AMS auch Veränderungen am Arbeitsmarkt. „Gleichzeitig ist zu beobachten, dass Arbeitgeber verstärkt vollversicherte Stellen anbieten. Diese Entwicklung stärkt die nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt, erhöht die soziale Absicher

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