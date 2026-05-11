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/ ©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt
Foto auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall in Leoben.
Entgegen erster Meldungen war laut Feuerwehr keine Person im Fahrzeug eingeklemmt.
Leoben
11/05/2026
Auf der B116

Unfall in Leoben: Kollision zwischen Lkw und Auto

Am Montagvormittag mussten mehrere Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der B116 in Leoben ausrücken. Ein Lkw und ein Auto kollidierten aus bisher unbekannter Ursache. Entgegen erster Meldungen wurde niemand im Fahrzeug einge

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(98 Wörter)

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt teilte mit: „Heute (Montag, 11. Mai 2026) gegen 11 Uhr rückten die Feuerwehren der Stadt Leoben zu einem Verkehrsunfall auf der B116 – Leobener Straße aus.“ Laut ersten Informationen sollte sich noch eine Person im Unfallfahrzeug befinden. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass niemand eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte konnten deshalb nach kurzer Zeit wieder einrücken. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Neben den Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss standen auch die Polizei sowie das Rote Kreuz im Einsatz. 

Foto auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall in Leoben.
©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt
Feuerwehr, Polizei und Rotes Kreuz standen nach dem Unfall auf der B116 in Leoben im Einsatz.
Foto auf 5min.at zeigt einen Verkehrsunfall in Leoben.
©Freiwillige Feuerwehr Leoben Stadt
Auf der Leobener Straße kollidierten am Montagvormittag ein Lkw und ein Pkw.
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