Unfall in Leoben: Kollision zwischen Lkw und Auto

Am Montagvormittag mussten mehrere Einsatzkräfte zu einem Verkehrsunfall auf der B116 in Leoben ausrücken. Ein Lkw und ein Auto kollidierten aus bisher unbekannter Ursache. Entgegen erster Meldungen wurde niemand im Fahrzeug einge

Die Freiwillige Feuerwehr Leoben-Stadt teilte mit: „Heute (Montag, 11. Mai 2026) gegen 11 Uhr rückten die Feuerwehren der Stadt Leoben zu einem Verkehrsunfall auf der B116 – Leobener Straße aus.“ Laut ersten Informationen sollte sich noch eine Person im Unfallfahrzeug befinden. Vor Ort stellte sich jedoch rasch heraus, dass niemand eingeklemmt war. Die Einsatzkräfte konnten deshalb nach kurzer Zeit wieder einrücken. Wie es genau zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Neben den Feuerwehren Leoben-Stadt und Leoben-Göss standen auch die Polizei sowie das Rote Kreuz im Einsatz.