Nach Gasexplosion in Leoben: Arbeiter (56) erlag seinen Verletzungen

Nach der schweren Gasexplosion auf einem Firmengelände in Leoben ist ein 56-jähriger Bauarbeiter im LKH Graz verstorben. Die Staatsanwaltschaft ordnete zur Klärung der Details eine Obduktion an.

Die schwere Gasexplosion auf einem Firmengelände in Leoben vom vergangenen Mittwoch hat ein Todesopfer gefordert. Wie nun bekannt wurde, erlag ein 56-jähriger Bauarbeiter im LKH Graz seinen lebensgefährlichen Verletzungen.

Staatsanwaltschaft ordnet Obduktion an

Der Mann aus dem Bezirk Leoben gehörte zu jener Gruppe von Arbeitern, die am späten Mittwochnachmittag gerade mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren, als es im Bereich von Baucontainern zu der folgenschweren Detonation kam. Während zwei weitere Schwerverletzte (53 und 58 Jahre alt) weiterhin intensivmedizinisch betreut werden, verloren die Ärzte im Fall des 56-Jährigen den Kampf um sein Leben. Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion der Leiche an.