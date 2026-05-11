Kaltluft bringt Regen, Schnee und später etwas Sonne in die Steiermark

Am Dienstag, dem 12. Mai, zeigt sich das Wetter in der Steiermark zunächst von seiner ungemütlichen Seite. „Der Tag beginnt trüb und nass, gleichzeitig kühlt es markant ab“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Dadurch sinkt die Schneefallgrenze verbreitet unter 1500 Meter, im Ennstal und Ausseerland vorübergehend sogar unter 1.000 Meter. Am Nachmittag ziehen die Wolken nach Osten ab, und von Westen her setzt sich allmählich die Sonne durch. Im Bergland der nördlichen Obersteiermark bleiben die Wolken jedoch teils dichter, dort regnet oder schneit es in den Staulagen zeitweise weiter. Dazu weht stellenweise kräftiger Nordwestwind. Die Temperaturen bleiben gedämpft: Im Ausseerland und Ennstal werden maximal rund 7 Grad erreicht, im Süden des Landes bis zu 13 Grad.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.05.2026 um 22:08 Uhr aktualisiert