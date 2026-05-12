Von Bekanntem überfahren: 65-Jähriger stirbt bei tragischem Unfall

Im Bezirk Murau kam es am Montagabend zu einem fatalen Unfall. Ein 65-jähriger E-Biker wurde von einem Bekannten angefahren – dieser war schwer alkoholisiert.

Am Montagabend hielten sich ein 65-Jähriger und ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Murau in einem Wohnhaus in Krakau (Bezirk Murau) auf. Gegen 23 Uhr verließ der 65-Jährige das Haus und fuhr mit seinem E-Bike in Richtung seines Wohnortes. Kurze Zeit später verließ auch der 36-jährige das Haus und fuhr mit dem Auto in dieselbe Richtung wie der 65-Jährige.

Jede Hilfe kam zu spät

Doch dann passierte das Unglück: Auf der L522 im Ortsteil Krakauhintermühlen kam es gegen 23.20 Uhr zu einem Crash zwischen dem E-Bike und dem nachfolgenden Pkw. Der Autofahrer blieb danach stehen und suchte nach dem 65-Jährigen. Er fand ihn und setzte einen Rettungsnotruf ab. Nach dem Eintreffen der Rettung, von zwei First Respondern sowie in weiterer Folge eines Notarztes wurde das Unfallopfer medizinisch betreut. Doch für den 65-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, alle Reanimationsversuche blieben erfolglos. „Die Staatsanwaltschaft Leoben ordnete eine Obduktion der Leiche an“, erklärt die Polizei.

Verdacht auf fahrlässige Tötung

Ein Alkotest beim Autofahrer ergab eine schwere Alkoholisierung, dem Mann wurde der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. „Der 36-Jährige wurde zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Tamsweg eingeliefert. Er wird wegen fahrlässiger Tötung an die Staatsanwaltschaft Leoben angezeigt werden“, so die Polizei. Die Angehörigen des 65-Jährigen wurden bei der Überbringung der Todesnachricht vom Kriseninterventionsteam betreut.