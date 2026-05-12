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Bild auf 5min.at zeigt: Mag. Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, und Klaus Schwarzenberger, COO der ÖAMTC-Flugrettung, bei der offiziellen Bekanntgabe der Kooperation am Fuße der Planai.
Peter Weichbold, Geschäftsführer der Planai-Hochwurzen-Bahnen GmbH, und Klaus Schwarzenberger, COO der ÖAMTC-Flugrettung, bei der offiziellen Bekanntgabe der Kooperation am Fuße der Planai.
Steiermark
12/05/2026
Mehr Sicherheit:

Planai-Bahnen und ÖAMTC-Flugrettung besiegeln Partnerschaft

Die Planai-Hochwurzen-Bahnen und die ÖAMTC-Flugrettung bündeln ab sofort ihre Kräfte. Eine neue strategische Partnerschaft soll die Sicherheit und Effizienz im alpinen Betrieb auf ein neues Level heben.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(112 Wörter)

In den Bergen zählt jede Sekunde und jeder Handgriff. Um die Abläufe im täglichen Ski- und Seilbahnbetrieb weiter zu optimieren, haben die Planai-Hochwurzen-Bahnen und die ÖAMTC-Flugrettung eine weitreichende Zusammenarbeit gestartet. Dabei geht es nicht nur um Notfalleinsätze, sondern um ein umfassendes Paket an operativer Unterstützung.

Expertise aus einer Hand

Das Leistungsspektrum der Kooperation ist vielfältig: Von Bergeübungen und gezielten Schulungen für das Seilbahnpersonal bis hin zur Unterstützung bei Instandhaltungsarbeiten. So wird die Flugrettung künftig verstärkt Transporte von Schneekanonen und schweren Lasten übernehmen. Auch für große Wintersport-Events wurden bereits Konzepte entwickelt, die ab 2027 greifen sollen.

Bild auf 5min.at zeigt Teammitglieder der Planai-Hochwurzen-Bahnen und der ÖAMTC-Flugrettung
©Birgit Walcher
Teammitglieder der Planai-Hochwurzen-Bahnen und der ÖAMTC-Flugrettung.
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