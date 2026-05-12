Im Lesefieber: Der 9. Steirische Vorlesetag steht bevor

Am 13. Juni 2026 verwandelt sich die Steiermark bereits zum neunten Mal in ein Leseland. Von der Feuerwehr bis zum Picknick im Park, an unzähligen Orten wird vorgelesen.

Der offizielle Startschuss fiel bereits am 11. Mai im Grazer ORF-Landesstudio. Landeshauptmann-Stv. Manuela Khom lud zum Auftakt und betonte die enorme Bedeutung des Lesens: Es ist „eine wesentliche Grundlage, um aktiv am täglichen Leben teilzunehmen.“ Angesichts sinkender Leseaktivität und Herausforderungen beim Sinnerfassen von Texten soll der Vorlesetag ein deutliches Zeichen setzen.

Vorlesen an ungewöhnlichen Orten

Das Konzept ist simpel: Alltägliche Plätze wie Bauernhöfe, Kinos, Museen oder sogar Fischteiche werden zu Bühnen für Geschichten. Die Zielgruppe? Kinder, Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Alle Veranstaltungen im Rahmen des Vorlesetages sind kostenlos zugänglich. Neben klassischen Lesungen warten kreative Rahmenprogramme wie Lesewanderungen oder Picknicke auf die Besucher. Unterstützt wird die Initiative von zahlreichen Partnern wie der Energie Steiermark, der Steiermärkischen Sparkasse, SPAR, der Arbeiterkammer und dem AMS. Wer selbst ein Event organisieren oder ein Vorlesevideo beisteuern möchte, hat noch kurz Zeit: Anmeldungen sind bis zum 25. Mai 2026 unter vorlesetag-steiermark.at möglich. Ab dem 13. Juni finden sich dort auch Vorlese-Videos.