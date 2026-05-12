Warum die echte steirische Käferbohne aus den Regalen verschwindet

Die steirische Käferbohne ist ein kulinarisches Heiligtum. Doch im Supermarktregal und in der Gastronomie erlebt sie derzeit ein Debakel. Schätzungen zufolge stammen mittlerweile bis zu 90 Prozent der angebotenen Bohnen aus China.

In der Steiermark gehört die Käferbohne zum guten Ton, egal ob beim Heurigen oder im Wirtshaus. Doch wer glaubt, automatisch heimische Qualität auf dem Teller zu haben, irrt. Nach mehreren wetterbedingten Ernteausfällen in der Steiermark hat der Handel auf Importware umgestellt. Das Problem: Die Billig-Konkurrenz aus Fernost verschwindet nicht mehr aus den Regalen, so in einer aktuellen Aussendung von communify one.

Nur noch ein Bruchteil ist steirisch

„Mittlerweile stammen 80 bis 90 Prozent der angebotenen Käferbohnen aus China. Aus der Steiermark kommt nur mehr ein einstelliger Prozentanteil“, so Andreas Cretnik vom größten heimischen Produzenten Steirerkraft. Er warnt: Wenn der Handel nicht umsteuert, verlieren die Landwirte die Motivation und die steirische Käferbohne verschwindet langfristig ganz.

©diemosbachers Am Foto: Andreas Cretnik vom größten heimischen Produzenten Steirerkraft.

Schwermetall-Gefahr bei Import-Ware?

Neben dem wirtschaftlichen Schaden rückt auch die Gesundheit in den Fokus. Während die steirische Bohne streng kontrolliert wird, basieren Kontrollen bei Importen oft nur auf Stichproben. Michael Stelzl vom Hygienicum Graz warnt vor Rückständen: „In Einzelfällen können erhöhte Schwermetallwerte – wie etwa Cadmium – auftreten.“ Chronische Aufnahme solcher Stoffe kann im schlimmsten Fall zu Nierenversagen führen.

©Steinwender Am Foto: Michael Stelzl vom Hygienicum Graz.

So erkennst du die echte „Steirerin“

Die „echte“ Bohne ist meist etwas kleiner und intensiver marmoriert als die oft sehr gleichförmige China-Ware. Landwirt Helmut Schwab aus der Oststeiermark rät Konsumenten zum genauen Hinschauen: Nur die Bezeichnung „Steirische Käferbohne g.U.“ mit dem steirischen Panther garantiert die Herkunft. Und im Gasthaus einfach mal nachbohren, woher die Bohne im Salat wirklich kommt.