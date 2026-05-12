Alpenüberquerung: Steirer vollbringt Unglaubliches – und bleibt bescheiden

Vom Hochschwab über Großglockner und Großvenediger bis hinauf zum Mont Blanc hat Andreas Peisser letzten Winter seine Trans Alp Tour verwirklicht. Aus eigener Kraft und getragen von einem Traum aus seiner Jugend.

2.250 Kilometer, 131.000 Höhenmeter und 52 erreichte Gipfel: Was sich wie eine Extremsport-Schlagzeile liest, war für Andreas Peisser vor allem ein persönliches Projekt. Der gebürtige Tobelbader startete am 27. Dezember 2025 in Wien und erreichte am 24. März 2026 nahe Nizza sein Ziel. Drei Monate allein durch den Winter der Alpen. Zahlen, die beeindrucken, doch Peisser winkt ab: „Die Statistik ist mir nicht wichtig.“

„Es war mein Traum“

Heute lebt der 1975 geborene Berg- und Skiführer mit seiner Frau und drei Kindern in Frankreich. Die Idee zur Alpenüberquerung im Winter hatte er schon seit seiner Jugend. Vor drei Jahren wurde daraus ein konkreter Plan. „Die Kinder waren alt genug, und ich selbst noch jung genug.“ Der Start fiel ihm dennoch nicht leicht, vor allem aus familiären Gründen.

Die schwierigste Etappe

„Die schwierigste Etappe war die erste, nämlich meiner Familie zu sagen, dass ich gehen werde. Und zwar allein“, so Peisser. „Wenn ich am Gletscher in der Kälte mit sechs Jacken durch den Schnee laufe, ist das okay. Ich kann mich gut anpassen. Aber der emotionale Teil war härter.“ Die Reaktionen seiner Familie haben ihn beschäftigt. Auch die Erleichterung vieler Verwandte bei seiner Rückkehr: „Es war natürlich schön zu sehen, dass ich ihnen wichtig bin. Aber es zeigt auch, dass wir in verschiedenen Welten leben.“

Zwischen zwei Welten

Es ist nämlich das Hochgebirge, in dem sich Peisser zu Hause fühlt. „Für mich ist es normal, auf 3000 Metern gegen den Wind zu marschieren.“ Mit über 30 Jahren Erfahrung im alpinen Gelände brachte er die nötigen Voraussetzungen für die Erfüllung seines Traumes mit. Probleme oder negative Überraschungen gab es keine. Besonders schätzte er eine Erfahrung, die ihm im Berufsalltag oft fehlt. „Ich war wieder unbelastet ohne Berggäste unterwegs. Ich musste mich nur um mich selbst und die Natur kümmern.“

©Andreas Peisser Für den Bergführer sind Wind und Kälte auf 3.000 Metern Höhe „völlig normal“.

„Es war 100% Eigenleistung“

Auf seinen Etappen haben ihn insgesamt elf Freunde abschnittsweise begleitet: „Nachdem ich lange keinen fixen Partner gefunden habe, sind es elf bergtaugliche Freunde geworden“, erzählt er. An seinem Grundprinzip änderte das nichts. „Ich habe das aus 100% Eigenleistung geschafft.“ Es gab keine Begleitfahrzeuge, keine mechanische Unterstützung und keinen Material- oder Kleidertausch. „Auch das Essen habe ich immer selbst geholt und getragen.“

Vertrauen in den eigenen Plan

„Ich habe mich zu 100% auf meine eigenen Pläne gestützt und es hat funktioniert“, freut sich Peisser sichtlich. Sponsoren suchte er bewusst keine. „Es ging mir um die Unabhängigkeit.“ Der Stress, den er sich dadurch ersparte, machte ihn gleichzeitig auch flexibler. So musste er in Tirol wegen des Wetters einen Umweg von 70 Kilometern machen. „Man muss nicht immer kämpfen, schon gar nicht gegen die Natur. Man muss auch bereit sein, seinen Weg zu verändern.“

©Andreas Peisser Drei Monate lang war Andreas Peisser ohne Sponsoren oder Begleitfahrzeuge unterwegs.

„Wie ein Tier“

Mit der Dauer der Tour veränderte sich auch der Alltag. „Je länger die Tour dauert, desto mehr wird man zum Tier. Es geht nur mehr darum, einen Weg zu finden, zu gehen und zu essen, Tag für Tag.“ An seine Grenzen kam er dabei trotzdem nicht. „Die Alpen hätten gerne noch 1.000 Kilometer länger sein können“, schmunzelt er.

Die letzten 700 Kilometer

Auf den letzten Etappen bereitete sich Peisser auch mental auf das Ankommen vor. Für ihn war schnell klar: Einfach ins Auto steigen und heimfahren kommt nicht infrage. „Das hätte sich nicht richtig angefühlt“, sagt er. Also entschied er spontan die letzten 700 Kilometer mit dem Fahrrad nach Hause zu fahren. Für ihn nichts Besonderes: Schon 2024 radelte er zu seinem Maturatreffen von Frankreich bis nach Reiteregg bei Voitsberg.

Was geblieben ist

Am Ende steht für ihn weniger die Leistung als die persönliche Erfahrung. „Ich habe diese Tour auf meine Art geschafft. Langsam und ästhetisch.“ Seine Botschaft formuliert er einfach: „Jeder kann so eine Leistung erbringen, man muss nur seinen eigenen Weg finden und gehen.“ Die Tour habe ihm auch persönlich etwas gebracht. „Ich fühle mich jetzt entspannter. Mit erfüllten Träumen darf man älter werden.“