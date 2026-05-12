Warum Freilandstraßen die „Todesfalle“ Nummer eins in der Steiermark sind

43 Menschen verloren im Vorjahr in der Steiermark bei Verkehrsunfällen auf Freilandstraßen ihr Leben. Das sind zwei Drittel von allen Verkehrstoten. Nun macht die Mobilitätsorganisation VCÖ darauf aufmerksam.

Fast viermal so viele Männer sterben auf Freilandstraßen wie Frauen.

Fast viermal so viele Männer sterben auf Freilandstraßen wie Frauen.

Drei Viertel dieser Todesopfer waren Auto-Insassen und Motorradfahrer. Was auch auffällt: Es verunglückten auf Freilandstraßen fast viermal so viele Männer tödlich wie Frauen. Der VCÖ setzt sich für ein Maßnahmenpaket für sichere Freilandstraßen ein, unter anderem mit dem Rückbau von Raserstrecken, Tempolimit 80 statt 100, verstärkten Tempokontrollen sowie baulich getrennten Geh- und Radwegen entlang von Freilandstraßen.

Kein Ausnahmejahr

„Freilandstraßen sind die gefährlichsten Straßen. Das zeigt sich auch in der Unfallstatistik sehr deutlich“, stellt VCÖ-Expertin Klara Maria Schenk fest. Im Vorjahr kamen in der Steiermark 43 Menschen bei Verkehrsunfällen auf Freilandstraßen ums Leben, das waren zwei Drittel aller Verkehrstoten. Das Vorjahr war keine Ausnahme: „Im Zwei-Jahreszeitraum 2023 und 2024 waren sogar 71 Prozent der Verkehrstoten die Folge von Unfällen auf Freilandstraßen, wie eine aktuelle VCÖ-Analyse zeigt“, heißt es in der Aussendung.

Genaue Daten: Auto: 17 Todesopfer (40 Prozent)

Motorrad: 15 (35 Prozent)

Moped: 4 (9 Prozent)

Fahrrad: 4 (9 Prozent)

E-Bike: 2 (5 Prozent)

E-Scooter: 1 (2 Prozent) Gesamt: 43 Todesopfer

Größte Opfergruppe: Autofahrer

Die zahlenmäßig größte Opfergruppe bei Unfällen waren Auto-Insassen. Im Vorjahr waren 40 Prozent der Verkehrstoten auf Freilandstraßen Auto-Insassen, im Zwei-Jahreszeitraum 2023 und 2024 waren es 45 Prozent. Die zweitgrößte Opfergruppe sind Motorradfahrende mit einem Anteil von 35 Prozent im Vorjahr und 33 Prozent im Zwei-Jahreszeitraum 2023 und 2024, informiert der VCÖ. Rund drei Viertel der Verkehrstoten auf Freilandstraßen waren damit Auto-Insassen und Motorradfahrer.

Die Forderungen des VCÖ: Um die Zahl der schweren Unfälle auf Österreichs Freilandstraßen zu senken, fordert der Mobilitätsclub ein umfassendes Maßnahmenpaket: Tempo 80 statt 100: Herabsetzung der Höchstgeschwindigkeit auf Freilandstraßen zur Verkürzung des Anhaltewegs.

Stärkere Kontrollen: Intensivere Überwachung der Tempolimits, um Raser zu stoppen.

Sichere Infrastruktur: Bauliche Trennung von Geh- und Radwegen sowie der Rückbau bekannter Raserstrecken.

Schutz für Schwächere: Ausbau von sicheren Wegen zwischen Siedlungen und Ortsgebieten, um Fußgänger und Radfahrer zu schützen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 09:57 Uhr aktualisiert