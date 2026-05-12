Hacker-LKW geht in Flammen auf – Feuerwehr im Einsatz

Am Samstagvormittag kam es in einem abgelegenen Waldstück zu einem Brand an einem Hacker-LKW. „Der Fahrer alarmierte gemeinsam mit dem Waldbesitzer die Einsatzkräfte über die Landesleitzentrale und konnte den Entstehungsbrand mithilfe von Feuerlöschern bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehren eindämmen“, heißt es in eine Aussendung vom Bereichsfeuerwehrverband Judenburg. Die Feuerwehren Weißkirchen, Baierdorf und Obdach führten anschließend Nachlöscharbeiten am Fahrzeug sowie vorsorgliche Benetzungen des umliegenden Waldbodens durch. „Durch die raschen Erstmaßnahmen konnte eine Ausbreitung des Brandes auf den Wald erfolgreich verhindert werden“, heißt es. Nach Kontrolle mit der Wärmebildkamera konnte rasch „Brand aus“ gegeben werden.

Zweiter Einsatz: Brand gemeldet

Ebenfalls am Samstag, dem 9. Mai 2026, wurden die Feuerwehren Rattenberg und Fohnsdorf sowie die Drohne des BFV Judenburg zu einer gemeldeten Rauchentwicklung beziehungsweise einem möglichen Waldbrand in einem Waldstück in Rattenberg alarmiert. „Das betroffene Gebiet wurde sowohl aus der Luft mittels Drohne als auch durch bodengebundene Suchtrupps intensiv kontrolliert“, so in der Aussendung. Trotz mehrfacher Überflüge und umfassender Suche konnte glücklicherweise keine Brandentwicklung festgestellt werden. „Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz beendet und Entwarnung gegeben“, heißt es abschließend.