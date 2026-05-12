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Bild auf 5min.at zeigt die FF Hohentauern im Einsatz.
Am Sonntagabend kam es zu einem Unfall.
Hohentauern
12/05/2026
Unverletzt?

Auto überschlägt sich und landet im Bach

Am Sonntagabend, dem 10. Mai 2026, wurde die Feuerwehr Hohentauern gegen 20.15 Uhr zu  einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person auf die B114 – Triebener Straße alarmiert. 

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(96 Wörter)

Ein Auto kam aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete auf dem Dach in einem Bach. „Das Rote Kreuz, First Responder sowie Feuerwehrsanitäter betreuten den Fahrzeuglenker, der entgegen der ursprünglichen Alarmierung glücklicherweise unverletzt blieb“, so der Bereichsfeuerwehrverband Judenburg in einer Aussendung. „Die Aufgaben der Feuerwehr bestanden darin, die Unfallstelle abzusichern, einen Brandschutz aufzubauen sowie das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs zu unterstützen“.

Im Einsatz standen:

  • 14 Einsatzkräfte der Feuerwehr Hohentauern
  • das Rote Kreuz
  • die Polizei
  • sowie ein Abschleppunternehmen. 
Bild auf 5min.at zeigt die FF Hohentauern im Einsatz.
© FF Hohentauern
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