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Bild auf 5min.at zeigt die FF Bruck-Stadt im Einsatz
Am Dienstagvormittag geriet ein Auto auf der S35 in Vollbrand.
Bruck an der Mur
12/05/2026
Im Einsatz

Auf der S35: Auto in Vollbrand im Kirchdorftunnel

Am heutigen Vormittag auf der S35 in Fahrtrichtung Bruck an der Mur: Gegen 9.45 Uhr brach im Kirchdorftunnel ein Feuer aus. Ein Auto geriet während der Fahrt in Brand und blieb im Bereich des Querstollen 8 stehen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(135 Wörter)

„Der Besitzer versuchte sich gemeinsam mit einem nachkommenden Ersthelfer an Löschversuchen. Diese leider vergeblich“, berichtet die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bruck an der Mur auf Social Media. Als die Florianis eintrafen, stand der Wagen bereits in Vollbrand. Die Rettungskräfte mussten über die schadensfreie Tunnelröhre (Fahrtrichtung Graz) zum Brandherd vordringen. „Es wurden sofort Löscharbeiten mittels zwei C-Rohre vorgenommen.“ Parallel dazu wurde ein „Tunneloffizier in der Überwachungszentrale der ASFINAG“ positioniert, um den Einsatz zu koordinieren.

Zwei Personen im Krankenhaus

Um 10.20 Uhr konnte schließlich „Brand aus“ vermeldet werden. Insgesamt standen rund 36 Feuerwehrmitglieder der Wehren Bruck, Pernegg und Mixnitz im Einsatz. Zwei Personen mussten zur weiteren Abklärung in das Krankenhaus Hochsteiermark eingeliefert werden. Nach den Bergungsarbeiten durch ein Abschleppunternehmen wurde der Einsatz um 11.30 Uhr beendet.

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